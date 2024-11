Flamengo vence o Atlético-MG com gol de Plata e conquista o penta da Copa do Brasil

O Flamengo voltou a vencer o Atlético-MG e garantiu o título da Copa do Brasil. Neste domingo, após ganhar a ida no Maracanã por 3 a 1, o Rubro-Negro fez 1 a 0 na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), e garantiu a taça. Gonzalo Plata saiu do banco e anotou o gol no segundo tempo.

O Flamengo conquistou a Copa do Brasil pela quinta vez na história (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024). Com isso, o Rubro-Negro se iguala ao Grêmio como segundo maior campeão do torneio e fica a uma conquista do Cruzeiro, principal vencedor da competição.

O título da Copa do Brasil rendeu uma bolada ao Flamengo, com mais R$ 42 milhões pela conquista deste domingo, o que totaliza R$ 73,5 milhões pelas premiações das fases anteriores. Além da fortuna, vaga garantida na próxima edição da Copa Libertadores.

A conquista deste domingo também tem Filipe Luís como um dos protagonistas. Multicampeão como jogador do Flamengo, ele se aposentou no fim de 2023 e iniciou a trajetória como técnico na base rubro-negra. Com a demissão de Tite, no dia 30 de setembro, Filipe assumiu o time profissional e não demorou a levantar a primeira taça na função. Por sinal, a trajetória dele se iniciou justamente na Copa do Brasil - a estreia foi contra o Corinthians, pelo jogo de ida da semifinal, em que venceu por 1 a 0, no Maracanã.

O jogo

A primeira chance do jogo foi rubro-negra. Aos dois minutos, Arrascaeta lançou Gerson pela direita. Ele tentou encobrir Everson, mas o goleiro abafou bem e salvou o Atlético-MG. O Galo respondeu dois minutos depois. Paulinho ajeitou para Zaracho finalizar. A bola desviou em Wesley e foi para fora. Aos 13, Hulk cobrou falta da entrada da área. Rossi defendeu em dois tempos.

O Flamengo voltou a assustar aos 16 minutos. Pela esquerda, Michael passou para Gabigol. Ele chutou cruzado. A bola desviou na zaga e passou perigosamente perto do gol. O Atlético-MG obrigou Rossi a trabalhar dois minutos depois. Hulk emendou da entrada da área. O goleiro espalmou e depois impediu que o rebote ficasse com o ataque do Galo.

O clube carioca novamente chegou aos 24 minutos. Gerson acionou Wesley pela direita. Ele ganhou de Arana e cruzou. Arrascaeta cabeceou rente ao travessão, com muito perigo. Três minutos depois, após nova jogada de Wesley, a bola passou pela área e encontrou Michael do outro lado. Ele ajeitou para Evertton Araújo. O volante chutou e obrigou Everson a mandar para escanteio.

O Galo quase abriu o placar aos 35 minutos. O Flamengo se enrolou na saída de bola e Paulinho teve a chance de marcar, mas Rossi se recuperou e salvou a lambança rubro-negra. O Fla ficou na bronca com a arbitragem de Raphael Claus (Fifa-SP). Aos 36 minutos, Arrascaeta foi derrubado, pelo lado direito, por Lyanco. O uruguaio desceria livre e ainda tinha Michael sozinho pelo centro. Claus puniu Lyanco com o amarelo, enquanto o clube carioca queria o vermelho pelo zagueiro ter impedido o lance. O primeiro tempo terminou sem gols.

Os dois técnicos mudaram no intervalo. Gabriel Milito colocou Saravia e Alan Kardec no Atlético-MG. Saíram Lyanco e Otávio. Já Filipe Luis pôs Bruno Henrique no lugar de Gabigol. Aos seis minutos, Bruno Henrique desceu em velocidade, arrancou, invadiu a área, mas Everson salvou. Dois minutos depois, a bola sobrou com Scarpa na área. Ele chutou, a bola desviou e saiu.

Aos 13 minutos, Filipe Luís colocou Fabrício Bruno no lugar de Arrascaeta. O Galo, com Alan Kardec, buscava mais cruzamentos. O Fla teve chance para abrir o placar aos 17. Bruno Henrique ganhou pela esquerda e saiu sozinho com Everson. Ele tentou encobrir o goleiro, que mandou para escanteio. O Rubro-Negro desperdiçou mais uma oportunidade três minutos depois. Wesley arrancou e tentou Bruno Henrique. A bola sobrou para Michael. Ele tentou driblar Everson, que levou a melhor.

Michael, que perdeu a chance, deu lugar a Plata aos 23 minutos. Milito lançou Bernard e Alisson. Saíram Scarpa e Zaracho. O Flamengo perdeu nova grande chance aos 34 minutos. Alex Sandro, livre na área, completou cruzamento e Everson defendeu. Na sequência, Plata ganhou pelo alto, mas errou o alvo.

O Galo perdeu chance aos 36 minutos. Após cruzamento para a área, Alan Kardec furou e perdeu a oportunidade. O Flamengo respondeu no mesmo minuto. Após contra-ataque, Plata driblou a marcação, invadiu a área e tocou por cima de Everson: 1 a 0. O tempo fechou na sequência, uma bomba, jogada pela torcida, estourou perto dos jogadores do Flamengo. Teve confusão entre os jogadores e copos arremessados no gramado. Um torcedor invadiu o campo. A final ficou sete minutos paralisada.

Aos 46, o Flamengo desceu em contra-ataque, Bruno Henrique passou para Wesley, que parou em Everson. Três minutos depois, uma nova bomba explodiu no gramado, perto de Rossi. A final voltou a ficar paralisada. Aos 50, Bruno Henrique ganhou de Saravia na entrada da área e foi derrubado. O argentino, último homem, foi expulso. David Luiz, que entrou no lugar de Léo Pereira, cobrou a falta e fez Everson trabalhar novamente. O goleiro salvou na sequência lance de Wesley. O Flamengo tratou de esperar o apito final e fez a festa na Arena MRV.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 0X1 FLAMENGO

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)



Data: 10 de novembro de 2024, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Público: 44.876 presentes



Renda: R$ 10.410.129,00



Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)



Assistentes: Neuza Inês Back (Fifa-SP) e Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP)



VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)



Cartões amarelos: Lyanco e Igor Rabello (Atlético-MG) e Erick Pulgar e Evertton Araújo (Flamengo)



Cartão vermelho: Saravia (Atlético-MG)



Gol: Plata, aos 36? do 2ºT (Flamengo)

ATLÉTICO-MG: Everson; Lyanco (Saravia), Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa (Alisson), Otávio (Alan Kardec), Alan Franco, Zaracho (Bernard) e Guilherme Arana (Rubens); Paulinho e Hulk.



Técnico: Gabriel Milito.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (David Luiz) e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta (Fabrício Bruno); Gerson, Michael (Plata) e Gabigol (Bruno Henrique)



Técnico: Filipe Luís.