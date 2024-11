Cabeça de porco, freguês e 'bandido': rodada mirabolante agita o Brasileiro

Do UOL, em São Paulo

A 32ª rodada do Brasileirão foi, no mínimo, excêntrica. O campeonato deu uma chacoalhada com os resultados e teve cenas "diferentonas" em campo.

Liderança disparada

O Botafogo embalou e abriu seis pontos na ponta da tabela. O Alvinegro foi a 67 pontos com o atropelo por 3 a 0 sobre o rival Vasco e deu mais um passo para encaminhar o título.

Já o Palmeiras tropeçou no clássico e ainda viu Fortaleza e Flamengo colarem na vice-liderança. O Alviverde estacionou nos 61 pontos, enquanto os dois adversários ganharam e chegaram a 60 e 58 pontos, respectivamente.

Cabeça de porco

Cabeça de porco foi arremessada no campo da Neo Química Arena durante Corinthians x Palmeiras Imagem: ALEX MIRANDA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Dérbi paulista contou com um ingrediente mais que inusitado: uma cabeça de porco arremessada no gramado. O ocorrido surpreendeu os jogadores em campo, mas também virou uma espécie de "amuleto" da sorte na visão de corintianos.

O episódio repercutiu internacionalmente e virou caso de polícia. O torcedor responsável por comprar a peça do suíno e atirá-la para dentro do estádio se apresentou às autoridades temendo prejudicar o clube.

Gritos de 'bandido'

Bruno Henrique, do Flamengo, foi chamado de "bandido" pela torcida do Cruzeiro ao ser substituído. Torcedores do time mineiro também arremessaram copos de plástico na direção do jogador.

Bruno Henrique em ação pelo Flamengo contra o Cruzeiro Imagem: Gilson Lobo/AGIF

A ofensa foi motivada pela investigação contra o atacante por suposta manipulação de cartões. Na véspera da partida, Bruno Henrique foi alvo de operação da PF que apura a denúncia em jogo do Brasileirão do ano passado. O jogador teve respaldo da diretoria do Fla, quis viajar para o jogo em Belo Horizonte e foi escalado como titular.

CPF na nota?

Rogério Ceni aumentou seu tabu contra o São Paulo. O técnico do Bahia saiu derrotado do confronto com o Tricolor paulista e segue sem nunca ter vencido o ex-clube: perdeu nove vezes e empatou dois jogos.

Ele só é mais freguês do Flamengo como treinador. Até o momento, foram 15 derrotas em 15 jogos contra o Rubro-negro no comando de outros times.

Briga contra o Z4

Jogadores do Corinthians comemoram gol sobre o Palmeiras dentro da Neo Química Arena Imagem: Roberto Casimiro/Eurasia Sport Images/Getty Images

O Corinthians respirou e aumentou a distância da zona do rebaixamento. O Alvinegro paulista subiu duas posições ao chegar a 38 pontos e está com quatro de vantagem para fugir da queda.

O Athletico-PR perdeu posição e é o primeiro time no Z4. O Furacão, que tem um jogo a menos, soma 34 pontos, um a menos que o Bragantino, 16º na tabela.

Juventude, Cuiabá e Atlético-GO são os outros últimos colocados. Bragantino e Cuiabá fizeram um duelo direto na luta contra a zona perigosa, mas empataram e nenhum deles saiu contente com o resultado, enquanto o Dragão até venceu, mas está a dez pontos da salvação.