Genoa x Como: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Campeonato Italiano

A 12ª rodada do Campeonato Italiano terá início nesta quinta-feira. O Genoa recebe o Como, no Estádio Luigi Ferraris, a partir das 16h45 (de Brasília).

O confronto é direto na parte de baixo da tabela do Calcio. As duas equipes estão com nove pontos, perto da zona de rebaixamento.

O Genoa vem motivado pela vitória na rodada passada, contra o Parma, que marcou a estreia de Balotelli pelo clube. O resultado tirou a equipe da degola e o atacante italiano deve começar a próxima partida no banco.

Já o Como começou bem a competição, mas emplacou uma sequência de resultados negativos. Agora, os visitantes buscam a recuperação.

ONDE ASSISTIR



A partida será transmitida pelo Disney+ (streaming).

CLASSIFICAÇÃO

Genoa: começou a rodada no 17º lugar, com nove pontos;



Como: começou a rodada no 15º lugar, com nove pontos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Genoa: Leali; Vogliacco, Vásquez e Matturro; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup e Martín; Pinamonti e Ekhator (Balotelli).



Técnico: Alberto Gilardino.

Como: Audero; Iovine, Kempf, Dossena e Moreno; Mazzitelli e Perrone; Strefezza, Paz e Fadera; Cutrone.



Técnico: Cesc Fàbregas.

ARBITRAGEM



Antonio Rapuano será o árbitro da partida, com Dario Cecconi e Andrea Zingarelli como asssistentes. O VAR será comandado por Daniele Paterna.