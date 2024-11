Corinthians: Oposição quer votar impeachment de Augusto Melo ainda este mês

A oposição do Corinthians quer votar o impeachment do presidente Augusto Melo ainda este mês, informou a repórter Lívia Camilo no De Primeira.

A política do Corinthians continua muito acesa. O Conselho Deliberativo tem a ideia de votar o impeachment até o fim deste mês.

Pode ser que essa data se estenda entre o fim de novembro até o começo de dezembro, mas a ideia é que exista uma reunião para votar o impeachment. Lívia Camilo

A jornalista explicou que a oposição aguarda o Corinthians se livrar do risco de rebaixamento no Brasileirão para agilizar a tentativa de derrubar a gestão Augusto Melo, que começou no início do ano.

Eles estão esperando uma situação mais tranquila do Corinthians no Brasileirão para que isso vá adiante. Tem um jogo importante contra o Vitória e a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras também ajudou a agilizar esse assunto nos bastidores do Parque São Jorge. Eles não querem que a política gere impacto no campo.

Eu conversei com algumas fontes do Conselho que afirmam a mesma coisa: uma vez que o Corinthians saia dessa situação difícil no Brasileirão e não volte mais para a zona de rebaixamento, a ideia é que esse processo caminhe mais rápido. Lívia Camilo

