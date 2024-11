Artilheiro do Athletico-PR, Mastriani passa por artroscopia no joelho

O atacante Gonzalo Mastriani, do Athletico-PR, realizou nesta terça-feira uma artroscopia no joelho esquerdo. O procedimento foi considerado um sucesso pelo departamento médico do time paranaense.

"Mastriani passou ontem (terça) por artroscopia no joelho esquerdo e seguirá com a recuperação no CAT Caju.



Boa recuperação, Mastriani!", destacou o Furacão em suas redes sociais.

Apesar de não ser uma lesão tão grave, a tendência é que o atleta retorne aos campos apenas em 2025. Ele já vinha apresentando dores no local há um tempo, mas adiou a cirurgia em função dos compromissos na temporada.

Mastriani chegou ao Athletico-PR no início de janeiro. O uruguaio é o artilheiro isolado do Furacão em 2024, com 16 gols. No entanto, ele não balançou as redes nas últimas 12 partidas que participou.

O Athletico-PR busca se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Furacão ocupa a 17ª colocação, com 34 pontos, e volta a jogar no sábado contra o São Paulo, no Morumbis.