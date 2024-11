Zubeldía escala São Paulo com Ferreira e Sabino; Arboleda vai para o banco

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo está definido para enfrentar o Bahia na noite desta terça-feira (5), às 21h30, pela 32ª rodada do Brasileirão. O técnico Luis Zubeldía promoveu a volta de Ferreira ao time titular e escalou Sabino na vaga de Arboleda.

O Tricolor vai a campo com: Rafael; Igor Vinícius, Sabino, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Ferreira, Luciano e Lucas; Calleri.

O norte-irlandês Jamal Lewis ganha sequência após Welington apresentar um edema na coxa. O lateral-esquerdo titular, que cumpriu suspensão na última partida, não viajou para a Bahia.

Ferreira será titular pela primeira vez desde que retornou de lesão. Ele se destacou no jogo-treino contra o São Bernardo no CT da Barra Funda com gol e pênalti sofrido.