Inter bate Criciúma com pinturas, mantém embalo e dorme no G4 do Brasileiro

O Inter fez o dever de casa, venceu o Criciúma por 2 a 0 na noite desta terça-feira (5), no Beira-Rio, e vai dormir no G4 do Campeonato Brasileiro.

A vitória colorada foi construída com golaços. Alan Patrick abriu o placar em linda cobrança de falta, e Wesley completou o triunfo em jogada individual.

O Criciúma teve Felipe Vizeu expulso ainda no primeiro tempo. O atacante acertou um chute no rosto de Rogel ao tentar um voleio.

O Inter chegou aos 56 pontos, passou o Flamengo (55) e vai dormir na quarta colocação do Brasileirão. A equipe espera a partida entre Cruzeiro e Fla, nesta quarta-feira (6), para saber se terminará a rodada no G4. O embalo, no entanto, é certo: são 13 jogos sem derrota — nove vitórias e quatro empates.

O Criciúma viu a luta contra o rebaixamento permanecer grande. A equipe catarinense tem 37 pontos, três a mais que o Athletico, primeiro time dentro do Z4, e aparece na 15ª colocação.

O Internacional volta a campo na próxima sexta-feira (8), quando recebe o Fluminense, às 19h (de Brasília). No dia seguinte, o Criciúma visita o Cruzeiro, no mesmo horário. Os dois jogos são válidos pela 33ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve domínio do Inter, golaço de falta e expulsão. A equipe da casa começou o jogo em cima, mas viu o Criciúma levar perigo nas arrancadas de Bolasie e nas chegadas de Newton pelo meio. Mesmo dominante na posse de bola e na presença no campo de ataque, o Colorado só arrumou a solução para o gol no brilho individual de Alan Patrick, que cobrou falta com categoria. Nos minutos finais, Felipe Vizeu foi expulso e deixou o Tigre com um jogador a menos.

Bolasie em ação durante jogo entre Internacional e Criciúma pelo Brasileirão Imagem: Maxi Franzoi/Maxi Franzoi/AGIF

O Inter teve jogo mais fácil no segundo tempo e ampliou em novo golaço. Com vantagem numérica e no placar, o Colorado apenas administrou e evitou correr riscos na etapa final. Com um a menos, o Criciúma não conseguiu mais as escapadas rápidas em contra-ataque, o que tornou Rochet um espectador de luxo na partida. Os mandantes tiveram um pênalti marcado na reta final, mas que foi anulado após o árbitro checar o lance no VAR. Não fez falta. O próprio atacante enfileirou adversários e decretou a vitória nos minutos finais.

Lances importantes e gols

Gustavo salva o Criciúma. A primeira chance clara do Inter saiu aos cinco minutos. Alan Patrick deixou Borré cara a cara com Gustavo. O colombiano finalizou cruzado, mas a bola explodiu no goleiro adversário, que fechou bem o ângulo.

Rochet faz milagre! Newton recebeu passe e se antecipou à marcação. O volante do Criciúma bateu colocado, e a bola tinha o rumo do ângulo direito de Rochet. O goleiro do Colorado voou e espalmou.

Que bomba! Newton recebeu de novo com espaço na entrada da área e soltou o pé. A bola passou muito próximo da trave esquerda de Rochet e saiu.

Aí não, Rômulo. Alan Patrick encontrou espaço e ajeitou para Rômulo na entrada da área. O volante se ajeitou e soltou o pé, mas acabou isolando.

Alan Patrick abre o placar com um golaço: 1 x 0. O camisa 10 do Inter esbanjou categoria em cobrança de falta. Ele bateu colocado e mandou a bola no ângulo esquerdo de Gustavo, que não alcançou.

Felipe Vizeu é expulso. O atacante do Criciúma recebeu a bola dentro da área, dominou e deu uma levantada. Ele tentou um voleio para finalizar, mas Rogel se antecipou e afastou a bola. O pé do camisa 9 do Tigre foi direto no rosto do defensor, que caiu sentindo dor. Vizeu foi expulso diretamente pela arbitragem.

Gustavo salva com a ponta dos dedos. Alan Patrick serviu Bruno Tabata na entrada da área. O meio-campista levou para a perna esquerda e finalizou cruzado. Gustavo se esticou todo e salvou com a ponta dos dedos.

Pênalti anulado. Wesley arrancou pela esquerda, invadiu a área e cortou para o meio. O atacante sentiu um tranco nas costas e caiu. O árbitro marcou a penalidade em campo, mas foi chamado ao VAR, revisou o lance e cancelou a marcação.

Wesley amplia com golaço: 2 x 0. O atacante colorado recebeu pela direita, cortou o marcador levando para o meio, chamou Tobias para dançar e finalizou cruzado, no canto direito alto de Alisson, que nada pôde fazer.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 x 0 CRICIÚMA

Data e horário: 05 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Competição: 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Gols: Alan Patrick (42'/1°T), Wesley (47'/2°T)

Cartões amarelos: Jonathan, Newton (CRI), Wesley (INT)

Cartão vermelho: Felipe Vizeu (CRI)

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Rômulo e Thiago Maia (Bruno Henrique); Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick (Wanderson) e Wesley; Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado

Criciúma: Gustavo (Alisson); Jonathan (Dudu), Tobias Figueiredo, Rodrigo e Marcelo Hermes; Barreto, Newton e Fellipe Mateus (Ronald Lopes); Claudinho (Allano), Bolasie (Matheusinho) e Felipe Vizeu. Técnico: Cláudio Tencati