Thiago Wild passa por cirurgia e quer voltar na Austrália

O tenista número 1 do Brasil, Thiago Wild, poderia ter disputado mais alguns torneios neste fim de ano, mas optou por encerrar sua temporada mais cedo por causa de três hérnias no abdômen e um cisto no ombro. O paranaense de 24 anos, atual número 76 do mundo, passou por uma cirurgia no último domingo, e sua intenção é voltar a competir no começo de 2025.

O procedimento foi realizado em Joinville e, segundo a assessoria de imprensa do atleta, foi considerado um sucesso. Duas das três hérnias foram descobertas após os exames pré-operatórios. Wild vinha competindo com dores, mas acreditava que a única causa era uma hérnia identificada ainda no primeiro semestre, depois do Masters 1000 de Miami.

O cisto no ombro, que cresceu e passou a incomodar, também foi retirado na cirurgia. A expectativa de retorno é de 30 a 45 dias e, se tudo correr bem, a intenção de Wild é fazer um início de temporada normal, com uma ou outra competição antes de disputar o Australian Open, primeiro slam da temporada, já em janeiro. O tenista, porém, já avisou que não estará na United Cup.

Mesmo com as dores, Wild teve bons resultados em seus dois últimos torneios, disputados em outubro, na temporada indoor de quadras duras da Europa. No ATP 250 da Antuérpia, na Bélgica, Thiago passou pelo qualifying e, na primeira rodada, derrotou o badalado francês Giovanni Mpetshi Perricard (#48 do mundo na ocasião). Nas oitavas, perdeu em três sets para Stefanos Tsitsipas (#11).

Em seguida, no ATP 500 de Viena, na Áustria, Wild voltou a furar um qualifying, mas parou na primeira rodada da chave de simples, superado pelo russo Karen Khachanov (#24) em dois sets. Khachanov foi vice-campeão do torneio.