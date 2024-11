Bahia x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileiro

Bahia e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O confronto, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 21h30 (de Brasília).

No duelo de tricolores no primeiro turno, quem se deu melhor foram os paulistas. Com gols de Calleri, Luciano e Ferreirinha, a equipe venceu os baianos por 3 a 1, no Morumbis, em São Paulo.

E o Tricolor Paulista busca emplacar uma nova sequência sem derrotas no Brasileirão. Em seu último compromisso, os comandados de Luis Zubeldía empataram em 1 a 1 com o Criciúma. Liziero anotou um golaço no final e salvou o São Paulo da derrota. A equipe ocupa a sexta posição, com 51 pontos.

Após o confronto, Zubeldía teve nove dias para pensar na equipe que irá a campo contra o Bahia. Para o jogo, o treinador conta com o retorno do volante Bobadilla, que se recuperou de lesão no adutor direito e voltou a ser relacionado após duas partidas.

Véspera do duelo com o Bahia pelo Brasileirão!

Em contrapartida, o técnico argentino segue com uma lista de desfalques. O volante Alisson, que vivia a expectativa de voltar a campo nesta terça, não viajou com o grupo e seu retorno segue sem data. Patryck, Michel Araújo e Pablo Maia também permaneceram em São Paulo.

A principal baixa é o lateral esquerdo Welington. O defensor sentiu dores na região posterior da coxa esquerda e virou desfalque de última hora para o duelo contra o Bahia. O norte-irlandês Jamal Lewis deve seguir como titular.

Do outro lado, os donos da casa buscam se aproximar do próprio São Paulo na tabela. O Bahia é o sétimo colocado, com 46 pontos. O Tricolor Baiano não vence há três jogos, sendo o mais recente contra o Vasco, para quem perdeu por 3 a 2.

O técnico Rogério Ceni possui três desfalques para enfrentar seu ex-clube. Thaciano (suspenso), Rezende (lesionado) e Biel (lesionado) são as baixas certas do Bahia.

Rogério, inclusive, quer acabar com o péssimo aproveitamento como técnico em jogos contra o São Paulo. Ao todo, ele enfrentou o Tricolor em dez ocasiões por três clubes diferentes (Fortaleza, Flamengo e Bahia) e nunca saiu vitorioso. São oito derrotas e dois empates no período.

Esquadrão pronto! Elenco finaliza preparação pro jogo desta terça na Fonte.

FICHA TÉCNICA



BAHIA X SÃO PAULO

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)



Data: 5 de novembro de 2024 (terça-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano (AB-RJ)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Luiz Claudio Regazone (MASTER-RJ)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (AB-PE)

BAHIA: Marcos Felipe, Santiago Arias; Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Luciano Rodríguez e Everaldo.



Técnico: Rogério Ceni.

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo, Marcos Antônio (Bobadilla), Lucas, Luciano e Erick (Ferreirinha); Calleri.



Técnico: Luis Zubeldía.