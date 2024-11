Polícia prende 1° torcedor da Mancha envolvido em emboscada a cruzeirenses

Do UOL, em São Paulo

A polícia prendeu, na tarde desta sexta-feira (1), o primeiro torcedor da Mancha Verde envolvido na emboscada da organizada do Palmeiras a cruzeirenses, ocorrida no último fim de semana na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã (SP). Houve um mandado de prisão temporária expedido pelas autoridades.

O que aconteceu

O detido não é um dos seis considerados foragidos pela Justiça. A lista tem Jorge Luis Sampaio Santos (presidente da Mancha), Felipe Matos dos Santos (vice) e outros quatro membros ligados à diretoria.

O homem foi capturado na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, e enviado ao prédio do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas), na Barra Funda. A delegada Fernanda Herbella, responsável pela operação, e o delegado César Saad, que coordena a investigação, estavam no local.

O torcedor preso tem 31 anos, possui antecedentes criminais e tem seu nome envolvido em brigas de torcida — ele não teve nome revelado pelas autoridades.

Ele ficará, inicialmente, detido por 30 dias enquanto as investigações continuam. A polícia espera capturar outros envolvidos na emboscada nas próximas horas.

A investigação

O incidente que aconteceu no início da manhã de domingo (27) envolveu cerca de 150 torcedores de Palmeiras e Cruzeiro. O caso foi inicialmente registrado na Delegacia de Mairiporã (SP), que apreendeu imagens de monitoramento e solicitou exames de IML às vítimas.

Uma parte dos responsáveis pelas agressões que mataram um homem e feriram outros 17 foi identificada pela Polícia Civil do estado de São Paulo através da emissão de sinais dos celulares dos suspeitos e imagens de câmeras de segurança da rodovia.