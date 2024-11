Juventude x Fortaleza: local, horário, campanhas e retrospecto recente do duelo

Juventude e Fortaleza se enfrentam neste sábado pela 32ª rodada do Brasileirão 2024. O duelo será disputado no estádio Alfredo Jaconi, na cidade de Caxias do Sul (RS), a partir das 18h30, de Brasília.

Juventude x Fortaleza: resumo da partida

Qual a competição: 32ª rodada do Brasileirão 2024



Local do confronto: Estádio Alfredo Jaconi, na cidade de Caxias do Sul (RS)



Horário: 18h30 (de Brasília)



Últimos 5 confrontos: 2 vitórias do Fortaleza e 3 empates (Último jogo: Fortaleza 2 x 1 Juventude).



Campanhas no Brasileirão:



Juventude: 34 pontos (8 vitórias - 10 empates - 13 derrotas) - 9 jogos sem vencer



Fortaleza: 57 pontos (16 vitórias - 9 empates - 6 derrotas) - 3 jogos sem vencer.