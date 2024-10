Entenda por que Alisson pode voltar a ser relacionado já contra o Bahia

Alisson vive a expectativa de voltar a ser relacionado pelo técnico Luis Zubeldía no São Paulo. Recuperando de uma cirurgia no tornozelo direito, o volante voltou a trabalhar sem restrições com o restante do elenco nesta terça-feira e pode já ficar à disposição para o confronto com o Bahia de Rogério Ceni, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.

A partida em Salvador está marcada para a próxima terça. Alisson tem exatamente uma semana para seguir trabalhando com o grupo e se certificar de que possui condições físicas para, ao menos, figurar no banco de reservas, sentir o ambiente de um dia de jogo novamente e, quem sabe, receber alguns minutos.

Pelo fato de sua última partida ter sido disputada em julho, Alisson ainda precisa recuperar ritmo de jogo. Fisicamente o atleta está liberado, agora caberá à comissão técnica acompanhar de perto sua evolução nos próximos dias para saber se ele terá condições ou não de voltar a ser relacionado.

Alisson vinha sendo titular absoluto do São Paulo em 2024, até fraturar o tornozelo, e considerado uma peça-chave do esquema do técnico Luis Zubeldía. No ano passado, marcado pela conquista da Copa do Brasil, o volante já havia se consolidado como um nome indispensável da equipe tricolor sob o comando de Dorival Júnior. Por isso, sua ausência nos últimos meses foi bastante sentida.

Alisson atualmente tem tanto prestígio no São Paulo pelo que rendeu nas últimas temporadas que, mesmo lesionado, foi procurado pela diretoria para renovar seu contrato. O novo vínculo do atleta com o Tricolor é válido até o fim de 2027.

Atualmente, Damián Bobadilla vem ocupando a vaga que pertencia a Alisson no meio-campo do São Paulo. Porém, com o retorno do volante, a tendência é que o paraguaio volte, gradativamente, à condição de reserva.