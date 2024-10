Corinthians se salva do rebaixamento se fizer o básico, diz Arnaldo Ribeiro

O Corinthians precisa fazer o básico diante da fiel torcida para escapar do rebaixamento no Brasileirão, opinou o colunista Arnaldo Ribeiro, no UOL News Esporte desta quarta (30). Para ele, a missão ficou mais simples após as vitórias contra Athletico-PR e Cuiabá.

Se o Corinthians fizer o básico agora, se salva do rebaixamento. Arnaldo Ribeiro

O colunista destacou que os jogos contra Cruzeiro, Vasco e Bahia, todos na Neo Química Arena, se tornaram tarefa obrigatória para o Timão. Além disso, a equipe de Ramón Díaz ainda joga em Itaquera o clássico contra o Palmeiras, na próxima segunda (4).

O que é o básico? Esquece o jogo do Palmeiras que é clássico, pode dar qualquer coisa. Se ele vencer as três partidas em casa fora o Palmeiras, que são contra Cruzeiro, Vasco e Bahia, que não são bons visitantes nesse campeonato, e empatar uma, qualquer uma das outras quatro, ele está fora do perigo do rebaixamento. Ele vai aos mágicos 45 pontos. Arnaldo Ribeiro

Com a vitória contra o Dourado, o Corinthians foi a 35 pontos e respirou na luta contra o rebaixamento, na 15ª colocação.

Tabela do Corinthians no Brasileirão

Corinthians x Palmeiras (C)

Vitória x Corinthians (F)

Corinthians x Cruzeiro (C)

Corinthians x Vasco (C)

Criciúma x Corinthians (F)

Corinthians x Bahia (C)

Grêmio x Corinthians (F)

Milly Lacombe: Galo entrou para ser ofensivo, mas deu show na defesa

O Atlético-MG deu uma aula defensiva no empate por 0 a 0 contra o River Plate, que assegurou a vaga do time de Gabriel Milito na decisão da Libertadores. A avaliação é da colunista Milly Lacombe.

Eu fiquei estupefata com o comportamento do Atlético-MG em campo. Para quem gosta de sistemas defensivos, foi uma aula.

Ele entrou escalado num 4-3-3 ofensivo, mas não foi isso que a gente viu. O Atlético-MG não perdeu nenhuma disputa de cabeça. Foi uma exuberância, de uma beleza tática, de uma entrega, de uma concentração, ninguém desconcentrou um segundo. Milly Lacombe

Assista ao comentário:

Milly detona Conmebol: 'Trata racismo e sinalizador no meio balaio'

Milly Lacombe criticou a Conmebol por multar o uso de sinalizadores da mesma maneira que multa práticas racistas. Segundo a colunista, a entidade resolveu lutar contra o racismo lucrando com ele.

Soltou sinalizador? Multa. Soltou um canto racista? Multa. Trata como se fosse tudo igual, do mesmo balaio. A Conmebol lucra com isso.

A Conmebol encontrou uma maneira de não combater o racismo, fingir que combate o racismo e ainda ganhar um dinheiro. O sonho dela é ser Uefa.

A Europa é uma coisa, nós somos outra. A magia do futebol é que ele reflete a nossa cultura. O projeto da Conmebol é de colonização, vai colonizar todos os nossos afetos no futebol. Milly Lacombe

Assista ao comentário:

