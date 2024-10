Pigossi vence 10 games seguidos e elimina Carol Meligeni na Bolívia

Pela segunda vez em menos de um mês, o duelo entre as números 2 e 3 do Brasil termina com Laura Pigossi derrotando Carol Meligeni no circuito mundial. Desta vez, a vitória da número 2 incluiu dez games vencidos de forma consecutiva. Depois de sair atrás por 3/0 no set inicial, Laura venceu o set por 6/3 e logo abriu 4/0 no segundo set. No fim, o placar registrou 6/3 e 6/1, e o resultado valeu a ela uma vaga nas oitavas de final do WTA 125 de Santa Cruz, na Bolívia.

Laura e Carol também duelaram no fim de setembro, no ITF W75 de São Paulo. Na ocasião, Pigossi precisou de três sets para avançar: 6/3, 2/6 e 6/3. Alguns dias depois, a paulistana de 30 anos conquistou o título do torneio.

O histórico de confrontos diretos das duas tenistas agora registra 4 a 1 para Pigossi. A atual #129 do ranking não perde para Carol Meligeni (#311) desde 2015, nas quartas de final de um torneio menor em São José do Rio Preto.

Em busca de seguir subindo no ranking para se aproximar de uma vaga na chave principal do Australian Open (Pigossi precisa estar perto ou dentro do top 100), Laura enfrentará nas oitavas de final do torneio boliviano a vencedora do jogo entre a australiana Tina Smith (#326) e a croata Tara Wurth (#301). Cabeça de chave 4, a brasileira é favorita no papel.