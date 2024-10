Thiago Silva volta aos treinos e fica perto de reforçar o Fluminense contra o Grêmio

Nesta segunda-feira, o Fluminense teve uma novidade no treinamento do CT Carlos Castilho: a participação do zagueiro Thiago Silva. Após período afastado, o defensor deu um passo importante para reforçar a equipe contra o Grêmio, pela 32ª rodada do Brasileirão, no Maracanã.

O experiente jogador se recupera de uma lesão no calcanhar esquerdo. Por conta da lesão, ele desfalcou o Tricolor das Laranjeiras em cinco embates.

O último de Thiago Silva, portanto, foi no dia 25 de setembro, na derrota para o Atlético-MG, por 2 a 0, que culminou na eliminação nas quartas de finais da Libertadores, na Arena MRV. Desde o seu retorno, o zagueiro cumpre papel de liderança técnica e de vestiário, com 13 jogos e um gol marcado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

A derrota para o Vitória no último sábado, por 2 a 1, no Barradão, fez com que o Fluminense voltasse a ficar perto da zona de rebaixamento. Com 36 pontos, o Tricolor das Laranjeiras se encontra na 13ª colocação, com dois a mais do que o Red Bull Bragantino, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Em seu próximo compromisso, o time de Mano Menezes duela contra o Grêmio, às 21h (de Brasília) dessa sexta-feira.