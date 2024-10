Lavieri: Não adianta juiz ficar na geladeira e voltar sem treinamento

A CBF precisa treinar os sete árbitros afastados por erros graves na rodada do Brasileirão, e não só colocá-los na "geladeira", afirmou o colunista Danilo Lavieri, no Posse de Bola.

Quando tem esse tipo de erro, não adianta você afastar e depois voltar. Quando a gente fala sobre profissionalização, o cara que ganha R$ 7 mil para apitar duas horas, se comete um erro grave, não adianta ficar na geladeira e daqui três semanas ser escalado novamente.

Ele precisaria ir para um cursinho, para uma correção, fazer aula. Não adianta ele apitar o jogo na quarta, fazer nada quinta e sexta e no sábado ser escalado de novo. Danilo Lavieri

O colunista defendeu maior profissionalização na arbitragem brasileira, o que vai além da remuneração para apitar jogos de futebol.

A gente fala que os árbitros já são profissionais porque eles ganham dinheiro e não precisam mais trabalhar como dentista, advogado, mas eles têm que ser muito mais bem treinados.

São todos os tipos de erros: filmados, não filmados, com o VAR, com agressão, com falta, é um negócio assustador. Aí o cara é afastado, daqui uma semana volta. Profissional é só o salário, o resto não é nada profissional na arbitragem. Danilo Lavieri

