Como visitante, Santos não vence o Ituano desde 2014; relembre última vitória

Líder da Série B, o Santos visita o Ituano nesta segunda-feira, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Para seguir na liderança da Segunda Divisão, o Alvinegro Praiano terá que quebrar um tabu de dez anos contra o adversário. O Peixe não sabe o que é vencer o Galo de Itu fora de casa desde 2014.

A última vitória do Santos contra o Ituano fora de casa aconteceu no dia 26 de janeiro, pela primeira fase do Campeonato Paulista. Naquela ocasião, o Peixe derrotou a equipe do interior paulista por 1 a 0, com gol de Cícero.

As equipes voltaram a se encontrar no mesmo ano, pela final do Estadual. Após empate em 1 a 1 no placar agregado, o Santos perdeu de 7 a 6 nas penalidades máximas, e o Ituano se sagrou bicampeão Paulista.

De lá para cá, o Santos visitou o Ituano cinco vezes e não conquistou nenhuma vitória. Foram quatro triunfos do Galo de Itu e um empate.

Entre as derrotas, três delas ocorreram nos últimos três jogos entre as equipes com mando de campo de Ituano. Em 2019, os donos da casa aplicaram 5 a 1 no Santos, que na época era comandado pelo argentino Jorge Sampaoli. A goleada foi a maior da história do Galo de Itu no confronto. No ano seguinte, o Peixe perdeu de 2 a 0. Na temporada passada, o revés foi por 3 a 0. Todos os jogos foram válidos pelo Paulista.

O Santos precisa da vitória para se manter na liderança da Série B. A equipe possui 59 pontos, mesma pontuação do Sport, segundo colocado. O Ituano, por sua vez, aparece na 18ª colocação, com 34 unidades.