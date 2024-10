Merengues e culés: entenda os apelidos dos torcedores de Real e Barcelona

Merengues e culés espalhados pelo mundo inteiro estarão de olho no clássico deste sábado (26) entre Real Madrid e Barcelona, no Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. Mas por que os torcedores são conhecidos desta forma?

Merengues

A motivação foi a semelhança de cor entre o uniforme todo branco e o doce merengue, feito de claras de ovos e açúcar. No entanto, essa não é a única explicação existente.

É quase um consenso que este apelido surgiu pouco tempo depois da fundação do clube, em 1902, de acordo com o jornal 'Marca'.

No entanto, essa não é a única explicação existente. O historiador Luis Javier Bravo, membro do Centro de Investigações de História e Estatística do Futebol Espanhol (Cihefe), encontrou uma primeira referência ao clube como 'Merengue' em um artigo de 1916.

A publicação em questão classificou a partida do Real Madrid contra o Athletic de Madrid como "muito dura", referindo-se ao estilo de jogo da equipe que "sofria com falta de prática".

Em função disso, alguns torcedores chamaram o time de "Merengue FC". A alusão ao doce foi feita por causa do suspiro, que, apesar de macio, é visualmente duro por fora devido à camada de açúcar que o reveste.

Os Culés

Por qué "culés" ? En el antiguo estadio de Les Corts, última fila topaba el muro, dejando los cuxxx a la vista. 1947 pic.twitter.com/gMOWzFlTE9 -- Daniel Rucks (@RucksDelBo) September 5, 2016

No caso do Barcelona, o apelido é mais claro e evidente, e vem de ainda mais longe, de quando os torcedores disputavam os seus jogos no campo da antiga Calle de la Industria, antes de chegarem a Les Corts (entre 1922 e 1957), estádio pré-Camp Nou.

O nome surgiu por conta de torcedores que costumavam assistir aos jogos sentados no muro, no alto das arquibancadas. Assim, eles invariavelmente acabavam mostrando o "cofrinho" para quem passava na rua.

A cena fez com que eles passassem a ser chamados de "Culers", ou seja, aqueles que mostram o "cul" (bunda). A pronúncia correta é culés, nome que acabou perdurando até os dias de hoje.

E os Vikings?

Os torcedores do Real Madrid também podem ser conhecidos por 'Vikings', e, assim como no termo 'merengues', há duas explicações para o apelido.

Uma das versões remete aos anos 60, criada pelo jornal inglês "The Times". O nome teria surgido depois da vitória de virada por 7 a 3 sobre o Eintracht Frankfurt na final europeia de 1960, quando o jornal comparou o feito a uma invasão viking.

A outra versão diz que o termo teve origem na década de 70, quando o Real contratou vários jogadores do norte da Europa para o seu time como os alemães Netzer, Breitner, Stielike e o dinamarquês Jensen (dinamarquês). "Estes jogadores tinham uma certa semelhança com os habitantes do norte do Velho Continente, conhecidos por esse nome", diz o jornal espanhol AS.