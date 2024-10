Mirando sequência como titular no Palmeiras, Vitor Reis reencontra time contra o qual fez sua estreia

Vitor Reis estreou na equipe profissional do Palmeiras no dia 26 de junho deste ano, contra o Fortaleza, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quatro meses depois de sua primeira oportunidade no time de Abel Ferreira, o zagueiro reencontra o Leão, dessa vez mirando sequência como titular na equipe.

O zagueiro Murilo, que vinha de sequência como titular ao lado de Gustavo Gómez, sofreu uma lesão na coxa direita no último sábado e acabou virando desfalque no Palmeiras. Vitor Reis foi prontamente acionado e assumiu a vaga no duelo contra o Juventude, na última rodada.

Revelação das categorias de base do Verdão, o zagueiro de 18 anos busca nova sequência como titular na equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira no reencontro com a equipe contra a qual estreou. Naquela oportunidade, o jovem entrou aos 29 minutos do segundo tempo para substituir Murilo, que havia sofrido uma entorse no tornozelo esquerdo.

Devido à lesão do colega de equipe, Vitor Reis precisou assumir a responsabilidade e engatou quatro jogos como titular. O duelo seguinte à sua estreia foi o clássico contra o Corinthians, oportunidade em que ele formou zaga ao lado de Naves, outro Cria da Academia. Vitor Reis, inclusive, anotou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o arquirrival, no Allianz Parque.

A maior sequência como titular que Vitor Reis teve no Palmeiras foi entre os dias 24 de julho e 21 de agosto. Nessas ocasiões, o jovem, ou substituiu Murilo, por problemas físicos, ou atuou junto dele e de Gómez, formando o trio de zaga. Depois disso, ficou de fora contra Criciúma, Vasco e Red Bull Bragantino, mas atuou diante do Atlético-MG e Juventude. Ao todo, ele soma 16 jogos e dois gols.

A lesão de Murilo abre nova oportunidade para Vitor Reis tentar engatar nova sequência como titular. Caso entre em campo contra o Fortaleza, o zagueiro precisa ter cuidado dobrado, já que está pendurado. Mais um cartão amarelo o tiraria do clássico contra o Corinthians. Outras opções no setor são Naves e Michel.

De olho na liderança, o Palmeiras enfrenta o Fortaleza, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Brasileirão. Com 60 pontos, o Verdão é o vice-líder, atrás apenas do Botafogo, que tem 61.