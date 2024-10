Vasco vence Cuiabá, quebra jejum e vê Z4 do Brasileiro cada vez mais longe

O Vasco venceu o Cuiabá por 1 a 0 em jogo atrasado da 19ª rodada na noite desta quinta-feira (24) e conseguiu um resultado importante para se afastar cada vez mais da luta contra o rebaixamento e passar a sonhar com vaga na Libertadores.

Hugo Moura, em lance de 'sorte', marcou o único gol do jogo em São Januário. O resultado colocou fim a um jejum de oito jogos sem vitória da equipe — foram quatro derrotas [uma com vitória nos pênaltis contra o Athletico] e três empates.

O Vasco chegou aos 40 pontos, oito a mais que o Corinthians — primeiro time dentro do Z4 — e aparece na 10ª colocação. A briga, agora, pode ser por uma vaga na Libertadores, uma vez que a equipe está a nove pontos do Internacional, atual sexto colocado e que teria vaga na fase preliminar da competição se o Brasileirão acabasse hoje.

O Cuiabá vê o rebaixamento cada vez mais próximo. O Dourado permaneceu com apenas 27 pontos e aparece na penúltima colocação.

O confronto estava marcado para ser disputado em julho. A mudança de data aconteceu porque o Cuiabá precisou jogar a fase de playoffs da Sul-Americana, contra o Palestino (CHI), após ficar em segundo lugar no seu grupo. Agora, ambas as equipes completaram os 30 jogos e se igualaram à maioria das outras. As exceções são Flamengo, Athletico, Atlético-MG e Internacional, que têm 29 duelos disputados cada.

Os dois times voltam a campo na segunda-feira (28). O Vasco recebe o Bahia, às 21h (de Brasília), e o Cuiabá, também em casa, enfrenta o Corinthians, às 19h. Os dois jogos são válidos pela 31ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de marcha lenta em São Januário. O Cuiabá começou controlando o ritmo da partida e não permitindo que o Vasco exercesse pressão. O controle, no entanto, não significou muitas chances claras de gol para os visitantes. Aparentemente nervosa, a equipe da casa forçou as jogadas pelo lado esquerdo, com Emerson Rodríguez, mas só assustou em lance pela direita e com a bola parada, mas nada que fosse suficiente.

Pitta e Léo em ação durante jogo entre Vasco e Cuiabá pelo Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

O Vasco voltou 'sortudo' para o segundo tempo e segurou a vitória como pôde. A equipe carioca voltou com Lucas Piton no lugar de Emerson Rodríguez e melhorou no jogo. O gol, no entanto, teve um toque de sorte, já que a bola se ofereceu para Hugo Moura chutá-la após bate e rebate na área. Em vantagem, os mandantes recuaram e deram a posse para o Cuiabá. O Dourado, no entanto, não encontrou soluções para passar pela defesa adversária mesmo com substituições que lançaram ainda mais o time para frente.

Lances importantes e gols

Travado na hora certa. Paulo Henrique encontrou Vegetti livre nas costas da marcação. O centroavante invadiu a área e conseguiu finalizar, mas Bruno Alves, de carrinho, travou a finalização.

O que é isso, Léo? Após cobrança de escanteio, Vegetti ajeitou de cabeça para Léo. Na linha da pequena área, o zagueiro vascaíno chutou como deu e acabou isolando.

Passou raspando. Fernando Sobral ficou com a sobra na entrada da área e, mesmo todo desajeitado, tentou chute buscando o canto direito baixo de Léo Jardim. A bola passou muito próxima da trave.

Walter erra, mas salva. Lucas Piton cruzou bola na área no começo do segundo tempo, e Walter cortou mal. A bola se ofereceu para Puma Rodríguez chegar chutando de primeira. A bomba, no entanto, foi abafada pelo goleiro do Cuiabá e saiu.

Hugo Moura coloca o Vasco na frente: 1 x 0. João Victor subiu em cruzamento de escanteio e cabeceou. A bola rebateu em Marllon e se ofereceu para Hugo Moura. O volante só virou e finalizou rasteiro.

Léo Jardim faz boas defesas. Lucas Fernandes tabelou com Fernando Sobral e finalizou no canto direito. A bola desviou em João Victor e dificultou ainda mais a defesa de Léo Jardim, que espalmou. Minutos depois, o goleiro apareceu bem para encaixar chute firme de Gustavo Sauer de longe.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 x 0 CUIABÁ

Data e horário: 24 de outubro de 2024, às 19h (de Brasília)

Competição: 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho Da Silva (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Gol: Hugo Moura (7'/2°T)

Cartões amarelos: Hugo Moura, Vegetti (VAS), Derik Lacerda (CUI)

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Jean David), João Victor, Léo e Leandrinho (Maxime Domínguez); Hugo Moura, Mateus Carvalho (Payet) e Philippe Coutinho (Jair); Puma Rodríguez, Emerson Rodríguez (Lucas Piton) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon (Max); Fernando Sobral, Filipe Augusto (Jonathan Cafu) e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer (Derik Lacerda), Clayson (Eliel) e Pitta. Técnico: Bernardo Franco