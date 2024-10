De la Cruz sofre lesão muscular na coxa direita e vira baixa no Flamengo

Após exames, De la Cruz teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita, conforme informado pelo Flamengo, nesta terça-feira. O uruguaio não teve o tempo de recuperação divulgado.

O meia teve que ser substituído no começo do segundo tempo do empate contra o Corinthians, pela volta da semifinal da Copa do Brasil, na Neo Química Arena. No lugar dele, Filipe Luís optou por acionar o argentino Carlos Alcaraz.

Recentemente, De la Cruz teve esse mesmo problema. A parte física do uruguaio, portanto, é tópico de preocupação no Flamengo.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta De La Cruz realizou exame nesta terça-feira (22), que apontou lesão no músculo posterior da coxa direita. #CRF ? Flamengo (@Flamengo) October 22, 2024

O grande objetivo deste final de ano do clube é a final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG. Nessa quinta-feira, o sorteio na CBF definirá os mandos de campo dos jogos, que devem ser disputados nos dias 3 e 10 de novembro.

Em seu próximo compromisso, o Flamengo enfrenta o Juventude, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h30 (de Brasília) desse sábado, no Maracanã. Na quarta colocação, os comandados de Filipe Luís estão com 51 pontos.