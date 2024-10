Técnico do Corinthians detona descaso da Conmebol com Libertadores feminina

Técnico das Brabas, Lucas Piccinato detonou em entrevista ao Joga Junto o "descaso" da Conmebol com a Libertadores feminina.

Piccinato relatou a série de problemas denunciados pelas jogadoras do Corinthians em vídeo publicado após a conquista do penta da Libertadores no Paraguai, que virou sede do última hora. O treinador detalhou condições ruins de jogo e de logística.

A Conmebol começou com o descaso com a mudança de sede, que era pra ser no Uruguai e mudaram pro Paraguai. O formato da competição também é algo que não atende às necessidades do futebol feminino, é um formato que desgasta a gente, são muitos jogos em pouco tempo, e acaba desprestigiando grandes públicos que seriam viáveis numa competição de ida e volta, como é a Libertadores no masculino. A Conmebol tem esse perfil de descaso em relação à própria competição dela, que poderia estar tirando o máximo, mas acaba escondendo.

Campos muitos ruins, a quantidade de jogos nos campos, teve campo que recebeu 15 jogos na primeira fase, não tem como sustentar a rotina de jogo. Alguns erros como essa questão do ônibus, inadmissível, a partir do momento que a gente diminuiu de 16 times para 8, a gente recebeu um ônibus pior ainda, sem condição nenhuma, com qualidade totalmente abaixo, uma qualidade inadmissível para equipes profissionais. Eu sinto que a Conmebol trata a própria competição com muito descaso. Lucas Piccinato, técnico do time feminino do Corinthians

