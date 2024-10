Norte-americano Tristan Boyer conquista o título do Challenger de Campinas

O norte-americano Tristan Boyer, de 23 anos e atual 214º do ranking mundial, comemorou o título do ATP Challenger 100 de tênis, em Campinas. A quadra central João Lima, completamente lotada, foi palco de uma final emocionante. Boyer e o argentino Juan Pablo Ficovich alternaram o domínio dos sets.

No primeiro, o norte-americano quebrou o serviço de Ficovich logo no início e manteve a vantagem, fechando por 6/2. Ficovich reagiu no segundo set, melhorando suas devoluções e vencendo por 6/3. No terceiro e decisivo set, Ficovich parecia encaminhar a vitória ao quebrar o serviço de Boyer no começo, mas o norte-americano, que está viajando há três semanas com o uruguaio e ex-top 30 Marcelo Felippini, devolveu a quebra, virou o jogo e venceu por 6/3.

Tristan Boyer precisou de 2h03 para conquistar o maior título de sua carreira e, na próxima semana, celebrará também seu melhor ranking, devendo aparecer na lista da ATP como o 159º colocado.

"É sempre muito difícil ganhar títulos. Eu só tinha um na carreira e não dá para prever quando você vai vencer. Mas, quando você joga bem, ganha um jogo, outro, vai ganhando confiança e começa a esperar por um bom resultado. Um título, porém, é sempre uma grande satisfação. Estou muito contente com este troféu, o maior da minha carreira até agora, e também com o ranking que atingi aqui em Campinas. É o reflexo do trabalho com minha equipe e mostra que estamos no caminho certo", disse Boyer.

O título garantiu a Boyer 100 pontos no ranking e US$ 18.230 de premiação. Ficovich ficou com 50 pontos e US$ 10.730.

Após Campinas, ambos seguem para o ATP Challenger 100 de Curitiba (PR).