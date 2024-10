Diretor do Corinthians diz que Daronco ganhou camisa do Flamengo; Marcos Braz tira sarro

Diretor jurídico do Corinthians, Vinicius Cascone saiu da Neo Química Arena revoltado após o empate de 0 a 0 com o Flamengo, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. Ele afirmou que viu um membro da delegação do clube carioca entregar uma camisa do Rubro-Negro ao árbitro Anderson Daronco.

Indignado, Cascone foi até o vestiário da arbitragem e pediu para que este fato fosse registrado na súmula da partida.

Do outro lado, Marcos Braz tirou sarro da reclamação. O vice de futebol do Flamengo contestou as decisões da arbitragem em Itaquera.

Na visão do dirigente, o zagueiro Gustavo Henrique deveria ter sido expulso após matar um contra-ataque dos visitantes ainda no primeiro tempo. Em contrapartida, ele concordou que Bruno Henrique mereceu o vermelho após solar Matheuzinho.

"Imputar qualquer tipo de situação a arbitragem de hoje é piada. É uma piada falar de camisa. Não vi se deu camisa ou não. Se deu, não adiantou nada, foi pior", disse.

"A arbitragem errou no primeiro lance do jogo ao não expulsar o jogador (Gustavo Henrique). Não tinha cobertura nenhuma. Tiveram cartões desproporcionais. O Corinthians não tem que reclamar de nada, a gente que tem. Chegamos com o som ambiente do estádio revertido para dentro do vestiário. Uma loucura, não dava para ouvir nada, luzes apagadas...O quarto arbitro resolveu bem", completou.

Com o empate de 0 a 0, o Corinthians foi eliminado e o Flamengo vai encarar o Atlético-MG na final da Copa do Brasil.