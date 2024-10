Arbitragem preocupa? Corinthians tem polêmica recente e longo jejum com Daronco

Neste domingo, o Corinthians recebe o Flamengo pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. O clássico promete ser quente e caberá a Anderson Daronco tentar controlar os ânimos na Neo Química Arena. O árbitro, porém, não traz boas memórias aos paulistas.

Recentemente, Daronco se envolveu em uma polêmica em jogo do Alvinegro. No empate de 1 a 1 com o Santos, no dia 29 de outubro de 2023, em Itaquera, o juiz marcou um pênalti a favor dos santistas que revoltou os donos da casa.

Já nos acréscimos do segundo tempo, Yeferson Soltedo caiu na área após disputa com Bruno Méndez. Daronco até deixou o jogo seguir, mas foi chamado para revisar o lance no VAR e decidiu marcar a penalidade máxima. Na batida, Mendoza decretou o empate.

"Acho absurdo o VAR chamar o árbitro de campo e ele ir lá olhar o que todos nós vimos, que o Bruno estava com o pé no chão, que foi pisado pelo Soteldo e ele marcar um pênalti. Isso não pode acontecer, é um absurdo", afirmou Duilio Monteiro Alves, então presidente do Corinthians.

"Só o Daronco viu, não achei pênalti. O VAR também tem coisa, porque eu estava do lado do Daronco, e ele falou que achava que lance era normal. Aí o VAR chama ele para ver, muitas vezes falamos só do árbitro, mas o VAR também interfere", criticou Cássio na época.

"Soteldo já estava caindo. O Soteldo pisa no pé do Bruno (Méndez). Teve um grande erro, não foi pênalti, prejudicou uma vitória nossa. O jogo estava controlado, estava indo para a reta final. É um lance que atrapalha e atrapalha também na pontuação. A gente sai frustrado pela situação e temos que seguir em frente", complementou o então goleiro do Timão.

Além desta polêmica, o Corinthians também vive um longo jejum em jogos apitados por Daronco. São oito compromissos seguidos sem vencer, com cinco derrotas e três empates.

Um destes embates, aliás, foi justamente contra o Flamengo, no dia 7 de outubro de 2023. Na ocasião, o clássico terminou 1 a 1, na Neo Química Arena. O gol dos mandantes foi de pênalti, convertido por Fábio Santos.

A última vitória do Alvinegro com Daronco no apito foi em 18 de abril de 2023, contra o Cruzeiro, por 1 a 0, em Itaquera, pela primeira rodada do Brasileirão.

No retrospecto geral, são 39 compromissos, com 15 triunfos, 11 empates e 13 derrotas, além de 73 cartões amarelos, três expulsões e seis pênaltis a favor.

O Flamengo, por sua vez, tem 48 jogos com o árbitro, com 23 êxitos, 13 igualdades, 12 reveses, 99 amarelos, dois vermelhos e três penalidades.

O Corinthians recebe o Rubro-Negro neste domingo, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. A bola rola no gramado da Neo Química Arena a partir das 16 horas (de Brasília).

Com a vitória de 1 a 0 no Maracanã, o Flamengo precisa de apenas um empate neste domingo para avançar à final. O Timão, por sua vez, precisa vencer por dois ou mais gols de vantagem para se classificar. Triunfo por um tento de diferença leva a decisão para os pênaltis.