Com uma rodada de antecedência, oito clubes avançam às quartas de final da Champions feminina

A Champions League feminina conheceu, ao fim da rodada desta quinta-feira, todos os oitos clubes que disputarão as quartas de final. Lyon, Wolfsburg, Chelsea, Real Madrid, Arsenal, Bayern de Munique, Manchester City e Barcelona garantiram vaga no mata-mata com uma rodada de antecedência.

Pelo Grupo A, avançaram Lyon - maior campeão do torneio, com oito títulos - e Wolfsburg. O time francês já garantiu o primeiro lugar do grupo, com 15 pontos, enquanto a equipe alemã passou em segundo, com nove. A Roma, com seis pontos, e o Galatasaray, sem nenhum, foram eliminados.

Já na chave B, Chelsea e Real Madrid asseguraram vaga nas quartas de final. O clube londrino está em primeiro, com 15 pontos, enquanto a equipe espanhola ocupa a vice-liderança, com 12 pontos. Dessa forma, a definição da classificação ficará para a última rodada, já que os dois times fazem confronto direto. Twente-HOL e Celtic-ESC deram adeus à Champions.

Enquanto isso no Grupo C, Arsenal e Bayern também disputam o primeiro lugar. O time inglês aparece no topo, com 13 pontos, e o clube alemão figura na segunda posição, com 12. Na última rodada, eles se enfrentam em duelo valendo a liderança. Já Juventus e Valerenga-NOR se despediram da competição.

? The final eight ? ? Quarter-final draw = Friday 7 February#UWCL pic.twitter.com/gKZpGgH0yY ? UEFA Women's Champions League (@UWCL) December 12, 2024

Por fim, o Grupo D também reserva uma briga pela liderança na última rodada da fase de grupos. O Manchester City lidera, com 15 pontos, enquanto o Barcelona, atual campeão da Champions, vem logo atrás, com 12. Hammarby IF-SUE e St. Polten-AUS fecharam em terceiro e quarto lugar, respectivamente.

A última rodada do torneio acontece na próxima semana. Na terça-feira, às 14h45 (de Brasília), o Twente pega o Celtic, e o Real Madrid recebe o Chelsea. Já às 17h, o Lyon enfrenta o Wolfsburg, enquanto a Roma encara o Galatasaray. Já na quarta-feira, a partir das 14h45, o Barcelona recebe o City, e o St. Polten pega o Hammarby. Por fim, Arsenal e Bayern duelam às 17h, assim como Juventus e Valerenga.

O sorteio dos confrontos das quartas de final da Champions League feminina acontece no dia 7 de fevereiro, na sede da Uefa, em Nyon (Suíça), com horário a ser confirmado. Serão jogos de ida e volta, assim como nas semifinais. A decisão, em jogo único, está prevista para ser realizada no Estádio de Alvalade, em Portugal, nosdia 23, 24 ou 25 de maio.