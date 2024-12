Vinculado ao Botafogo até o fim do ano, Tchê Tchê atrai interesse do Vasco

Classificado para a Copa Sul-Americana de 2025, o Vasco da Gama já pensa em reforçar seu elenco para a próxima temporada. O meio-campista Tchê Tchê, vinculado ao Botafogo até o fim do ano, está entre as opções da equipe de São Januário, de acordo com o UOL.

Aos 32 anos de idade, Tchê Tchê não deve permanecer no Botafogo para a próxima temporada. Com as tratativas ainda em fase inicial, o Vasco procurou saber valores e condições para, eventualmente, fechar o negócio.

Interessado em contar com os serviços de Tchê Tchê, o Vasco não está sozinho, já que outros dois clubes brasileiros também fizeram sondagens recentes pelo atleta, que deve definir o próprio futuro em breve.

Tchê Tchê foi contratado pelo Botafogo em abril de 2022 e custou cerca de R$ 5 milhões. Pelo time alvinegro, Tchê Tchê atuou em 150 jogos, marcou cinco gols e deu sete assistências.

Nesta temporada, com a ascensão da dupla formada por Marlon Freitas e Gregore, o meio-campista perdeu espaço e não foi peça importante para o técnico Artur Jorge nas conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro.