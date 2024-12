Messi elege Lamine Yamal como melhor jogador jovem do mundo: "Futuro enorme"

De férias dos gramados após a temporada nos Estados Unidos, o craque argentino Lionel Messi participou de um evento promocional da Adidas, na Alemanha. Na ação, feita na cidade alemã de Herzogenaurach, o camisa 10 foi perguntado a respeito do jovem talento do futebol mundial que mais lhe encantava. A resposta não foi outra: Lamine Yamal, do Barcelona.

"Há uma geração muito boa de jovens jogadores de futebol que têm muitos anos pela frente. Se tiver que ficar com alguém, pela idade e pelo futuro que tem, escolheria Lamine Yamal. (Seu sucesso) Depende dele e de muitas outras coisas, porque o futebol é isso, mas está brilhando agora e sem dúvida tem um futuro enorme", disse Messi em resposta ao artista musical Goke Oyewo.

O atacante de 17 anos do Barcelona está mostrando um grande futebol na temporada 2024/2025. Yamal, em 20 partidas disputadas, marcou seis gols e distribuiu impressionantes 12 assistências. Além disso, em julho, foi campeão da Eurocopa com a Espanha, torneio no qual foi eleito melhor jovem.

Em outubro, na mesma premiação da Bola de Ouro, da France Football, Lamine Yamal recebeu o Prêmio Kopa, de melhor jogador sub-21 do mundo. E, no final de outubrom, o jovem espanhol foi nomeado como Golden Boy (melhor jovem), pela revista Tuttosport.

Lamine Yamal e Lionel Messi se enfrentarão na segunda edição da Finalíssima. Na primeira, a Argentina venceu a Itália por 3 a 0, em Wembley, na Inglaterra. Ainda não há data, local e horário para a decisão, que deve acontecer apenas em 2025. Também não existe uma previsão para que Conmebol e Uefa anunciem as informações da partida.