Portuguesa anuncia pacote com cinco reforços para a temporada 2025

Nesta quinta-feira, a Portuguesa anunciou os primeiros reforços para a temporada 2025. O goleiro Rafael Santos, o zagueiro Gustavo Henrique, os volantes Barba e Matheus Nunes, e o atacante Everton são os cinco novos nomes para compor o elenco.

Rafael Santos, experiente arqueiro de 35 anos e revelado na base do Corinthians, foi titular do Operário este ano. Além disso, foi o segundo menos vazado de sua posição, completando 16 jogos sem sofrer gols.

No currículo, soma passagens por alguns clubes do Brasil, como Bahia, Avaí, Bragantino, Botafogo-SP e Guarani. Em relação aos títulos, conquistou o Campeonato Baiano de 2018 e o Campeonato Sergipano de 2020.

Já Gustavo Henrique, defensor de 25 anos, serviu a zaga do CRB neste ano, também pela Série B. No currículo, soma passagens por Bahia, Sampaio Corrêa e Botafogo-SP. Ao longo da carreira, conquistou o Campeonato Mineiro de 2020 e a Copa do Nordeste de 2021.

O volante Barba, de 25 anos, e Matheus Nunes, de 21, são outras duas peças para compor o elenco da Lusa. Barba, revelado pelo Novorizontino, foi um dos jogadores do Tigre presentes nos acessos à Série B e Série C do Campeonato Brasileiro, e Série A1 do Paulistão.

Já Matheus Nunes foi revelado na base do Santos. O jovem jogador conquistou o Paulista sub-20 com o Peixe.

Por fim, aparece o atacante Everton, de 22 anos. Revelado pelo Red Bull Bragantino, o jogador defendeu o Vila Nova na Série B.

A Portuguesa estreia na temporada 2025 no dia 15 de janeiro, diante do Palmeiras, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Paulistão. O horário da partida ainda não foi definido.