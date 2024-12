Carol Santiago e Gabrielzinho são os atletas do ano no Prêmio Paralímpicos

Do UOL, em São Paulo

Os nadadores Carol Santiago e Gabriel Santos foram eleitos os melhores atletas do ano no Prêmio Paralímpicos. Multimedalhistas nos Jogos de Paris, eles receberam as condecorações na noite desta quinta-feira (12), em evento realizado em São Paulo.

Gabrielzinho tem focomelia, doença congênita que impede a formação normal de braços e pernas, e conheceu a natação através

de um professor de educação física da escola onde estudava, nos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG). Em Paris, ele conquistou três medalhas de ouro: 100m costas, 200m livre e 50m costas.

Eu estou muito feliz com esse reconhecimento de todo o meu trabalho. Isso é maravilhoso, é uma recompensa de todo o trabalho que eu fiz no ano, de tudo que eu fiz em Paris, e ser coroado com mais esse prêmio para mim é muito especial. Paris foi mágico e espero que Los Angeles seja ainda mais especial.

Gabrielzinho.

Vencedora também como melhor atleta da modalidade, Carol Santiago nasceu com síndrome de morning glory, alteração congênita na retina que reduz seu campo de visão. Nos Jogos Paralímpicos de Paris, ela conquistou cinco medalhas (ouro nos 50m livre, 100m livre e 100m costas, além da prata nos 100m peito e no revezamento 4x100m livre 49 pontos).

Queria agradecer de forma muito especial a toda minha comissão técnica, todos os profissionais que estiveram comigo durante todo o processo. Também queria agradecer a Deus por ter tido saúde, ao meu clube Grêmio Náutico União, aos meus patrocinadores e apoiadores, porque não seria possível sem eles, minha família que sempre me acompanha. Agradecer também a todos que torceram

Também queria agradecer ao Mizael Conrado, nosso presidente, que proporcionou de tudo para que a gente tivesse esse resultado histórico nos Jogos Paralímpicos. Ele fez o movimento paralímpico crescer muito no Brasil nos últimos anos e só temos a agradecer.

Carol Santiago

Outras premiações

Atleta da galera: Giovanna Boscolo, eleita por voto popular.

Atleta revelação: Rebeca de Souza Silva, ouro na categoria acima de 70kg nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024; bronze no Grand Prix de Antalya 2024 e bronze no Grand Prix de Heidelberg 2024.

Melhor técnico individual: Amaury Veríssimo, treinador de atletas consagrados no atletismo como os velocistas Yohansson Nascimento, Terezinha Guilhermina e Alan Fonteles.

Melhor técnico coletivo: Fábio Vasconcelos, do futebol para cegos.

Prêmio Aldo Miccoles: governador Tarcísio de Freitas.

Melhores atletas por modalidade

Atletismo: Jerusa Jeber dos Santos, que conquistou ouro nos 100m e 200m nos Jogos de Paris, além de ouro nos 100m e bronze nos 200m no Mundial Kobe.

Badminton: Vitor Tavares, que levou o bronze no individual simples SH6 nos Jogos de Paris.

Basquete em CR: Paola Klokler

Bocha: Evani Soares Calado, quarta colocada nos Jogos de Paris.

Canoagem: Fernando Rufino, ouro nos 200m VL2 em Paris

Ciclismo: Jady Malavazzi, ouro na prova de estrada do Mundial de ciclismo na Suíça em 2024.

Esgrima em CR: Jeovane Guissone, ouro na espada e no florete B no Campeonato Brasileiro de esgrima em cadeira de rodas.

Esportes de Inverno: Cristian Ribera.

Futebol de Cegos: Raimundo Nonato, bronze nos Jogos Paralímpicos em Paris.

Futebol PC: Evandro Souza, campeão brasileiro e artilheiro de 2024.

Goalball: Leomon Moreno da Silva, bronze em Paris

Halterofilismo: Tayana Medeiros, ouro na categoria até 86kg em Paris

Hipismo: Sérgio de Oliva, ouro no Grand Prix A 2024.

Judô: Rebeca Silva, ouro na categoria acima de 70kg nos Jogos Paralímpicos

Natação: Carol Santiago, ouro nos 50m livre, 100m livre e 100m costas, além da prata nos 100m peito e no revezamento 4x100m livre 49 pontos, nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024

Remo: Diana de Oliveira, prata na regata qualificatória de Lucena 2024.

Jairo Natanel Frohlich Klug

Rúgbi em CR: Gabriel Feitosa de Lima, campeão brasileiro de 2024.

Taekwondo: Ana Carolina de Moura, ouro na categoria até 65kg nos Jogos de Paris.

Tênis de Mesa: Bruna Alexandre, bronze no individual feminino e nas duplas femininas WD20 em Paris.

Tênis em CR: Leandro Pena, quarto colocado na Copa do Mundo na Turquia 2024.

Tiro com Arco: Jane Karla, ouro no Grand Prix da Espanha 2024.

Tiro Esportivo: Alexandre Galgani, Prata na prova R5 Carabina de Ar - 10 m - Posição Deitado Misto SH2 nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024

Triatlo: Jéssica Ferreira, vice-campeã mundial em 2024.

Vôlei sentado: Suellen Lima, campeã brasileira em 2024.