Dudu assina rescisão e deixa o Palmeiras: 'Símbolo de era vencedora', diz clube

Dudu não é mais jogador do Palmeiras. O jogador de 32 anos rescindiu contrato com o clube nesta quinta-feira e está livre no mercado. Ele tinha contrato até dezembro de 2025 com o clube alviverde, mas as partes chegaram em um acordo para antecipar o fim do vínculo. A expectativa é de que o atleta acerte o seu retorno ao Cruzeiro.

"Atleta com mais partidas pelo Alviverde neste século, dono de diferentes recordes no Allianz Parque e um dos mais vitoriosos jogadores da história palmeirense, Dudu será eternamente lembrado como um dos símbolos da era vencedora que temos vivenciado ao longo dos últimos anos", escreveu o Palmeiras, em publicação nas redes sociais.

A decisão em deixar o Palmeiras ocorre após o atleta ter poucas chances no time titular em 2024, passando a maior parte dos jogos no banco de reservas. A última partida do jogador com a camisa alviverde foi em 8 de dezembro, na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, na última rodada do Brasileirão. Ele entrou no intervalo e foi aplaudido pela torcida, que criticou a diretoria pela falta de uma despedida mais calorosa.

Dudu por pouco não se transferiu para o Cruzeiro no meio do ano. Revelado pelo clube mineiro, ele gostou da proposta para retornar à equipe de Belo Horizonte, mas mudou de ideia após a má repercussão da transferência entre os palmeirenses. Os cruzeirenses chegaram a anunciar um acordo para assinatura de contrato com o atleta, o que acabou não acontecendo.

Com poucas chances no time principal, Dudu manteve contato com o clube mineiro e tem boas chances de concretizar sua ida ao Cruzeiro. Os mineiros têm como o trunfo Alexandre Mattos, diretor de futebol responsável por levar o atleta pela primeira vez ao Palmeiras. Dudu recebia no clube paulista aproximadamente R$ 2,1 milhões mensais, um dos maiores salários do País.

Ao todo, Dudu realizou 462 jogos com a camisa palmeirense e conquistou 12 títulos, se tornando o maior campeão pelo clube no século 21. Foram uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, um Recopa, duas Libertadores, três Campeonatos Paulistas e quatro Campeonatos Brasileiros.