São Paulo perde para o Ceisc/União Corinthians no Ginásio do Morumbis pelo NBB

Nesta quinta-feira, pela 19ª rodada do NBB, o São Paulo recebeu o Ceisc/União Corinthians no Ginásio do Morumbis e foi derrotado pelo placar de 80 a 70. O destaque são-paulino foi Bennett, com 21 pontos convertidos, enquanto o cestinha dos visitantes foi Jony, com 22.

Desta maneira, o São Paulo volta a perder após a vitória na última rodada, diante do Caxias do Sul e . O Ceisc/União Corinthians, por sua vez, derrotado pelo Paulistano na última rodada, reencontra o caminho dos triunfos.

Pela 20º rodada do NBB, o São Paulo recebe o Botafogo, às 20h (de Brasília) do domingo, no Ginásio do Morumbis. Já o Ceisc/União Corinthians joga novamente, no próximo sábado (12), contra o Corinthians, no Ginásio Poliesportivo Arnão.

Ceisc/União Corinthians levou a melhor no primeiro quarto com grande folga. Os visitantes começaram muito bem e venceram por 25 a 12. Este foi o quarto mais desequilibrado, já que, nos restantes, o São Paulo emparelhou.

No segundo quarto, as equipes, em um duelo muito equivalente, empataram pelo placar de 20 a 20. Isso manteve a vantagem de 13 pontos, conquistada pelos visitantes nos primeiros 10 minutos.

Após o intervalo, no terceiro quarto, o equilíbrio continuou entre as equipes. Porém, desta vez, o Tricolor venceu pelo placar de 20 a 19 e precisava de uma atuação muito consistente no último quarto.

Nos próximos dez e últimos minutos, os times, novamente, travaram um duelo muito parelho. O São Paulo, necessitado de descontar a vantagem dos visitantes, liderou o placar durante o quarto, porém, não foi o 17 a 16 não foi suficiente. Placar final: 80 a 70 para o Ceisc/União Corinthians.