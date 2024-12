Tottenham empata com o Rangers e desperdiça chance de voltar ao G8 da Liga Europa

Nesta quinta-feira, o Tottenham empatou com o Rangers, em 1 a 1, pela sexta rodada da Liga Europa, no Ibrox Stadium, na Escócia. As equipes fizeram um jogo aberto e com oportunidades de marcar para ambos os lados. Igamane abriu o placar para os mandantes, mas Kulusevski empatou para os Spurs.

Com o empate, o Tottenham chega ao terceiro jogo sem vencer na Liga Europa, ficando com 11 pontos, em nono lugar. O Rangers fica uma posição acima, dentro da zona de classificação direta para as oitavas de final, com a mesma pontuação.

O Tottenham volta a campo pelo Campeonato Inglês. No domingo, os Spurs visitam o Southampton, às 16h (de Brasília). Já o Rangers terá uma decisão pela frente. No domingo, o clube disputa a final da Copa da Liga Escocesa contra o rival Celtic, às 12h30.

A próxima rodada da Liga Europa acontece apenas em 2025. O Tottenham visita o Hoffenheim, no dia 23 de janeiro, às 14h45, na Alemanha. Enquanto o Rangers enfrenta o Manchester United, no mesmo dia, às 17h, em Old Trafford.

O JOGO

No primeiro tempo, ambos os times foram em busca do gol, gerando oportunidades para os dois lados. No entanto, a pontaria não estava tão precisa e tiveram muitos chutes para fora.

Na melhor chance do Tottenham, Johnson acertou o goleiro Butland em chute dentro da pequena área. Pelo lado do Rangers, Cerny finalizou forte e parou em Forster.

Logo na volta do intervalo, os mandantes abriram o placar. Tavernier mandou para frente e a bola chegou em Igamane que, de primeira, abriu o placar no segundo minuto.

O Rangers ficou mais com a bola após marcar o primeiro, mas o Tottenham conseguiu o empate. Aos 29, Kulusevski recebeu de Solanke e, após corta-luz de Maddison, mandou no contrapé do goleiro.

Dessers ainda balançou as redes para o Rangers perto do fim da partida, mas o atacante estava impedido e a igualdade permaneceu no placar.

Veja outros resultados desta quinta-feira pela Liga Europa:

Roma 3 x 0 Braga



Viktoria Plzen 1 x 2 Manchester United