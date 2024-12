Conmebol aprova criação de Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo feminina de 2027

O Conselho da Conmebol aprovou a criação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será sediada no Brasil. A decisão foi anunciada após reunião realizada nesta quinta-feira, na sede da entidade em Luque, no Paraguai.

A nova competição será disputada entre 2025 e 2026, e dará duas vagas diretas na competição, além de duas vagas nos playoffs. Por ser o país-sede da competição, o Brasil já tem classificação assegurada para o Mundial.

Em nota oficial, a Conmebol afirmou que a nova competição "representa uma conquista significativa para o desenvolvimento e promoção do futebol feminino sul-americano, proporcionando mais oportunidades às seleções nacionais ao garantir um maior número de partidas num formato competitivo mais longo".

Participarão das Eliminatórias Sul-Americanas apenas as nove seleções participantes da Conmebol que ainda não estão classificadas para a Copa do Mundo feminina de 2027. Como já tem vaga, a Seleção Brasileira não disputará o novo torneio.

A Conmebol definiu que as seleções se enfrentarão no formato todos contra todos nas Eliminatórias femininas, com apenas um jogo. Dessa forma, cada equipe disputará oito partidas, com quatro jogos como mandante e quatro como visitante. Os critérios para decidir tais duelos ainda serão divulgados pelo Conselho da entidade.

Os dois países que terminarem na primeira e na segunda posição asseguram a classificação direta para a fase de grupos do Mundial. Já o terceiro e quarto colocados brigarão na repescagem em formato a ser definido posteriormente pela Fifa.

A disputa das Eliminatórias Sul-Americanas femininas terá início após a Copa América de 2025, sendo que os jogos serão realizados durante as datas Fifa e também acontecerão em 2026.

Em função da criação das Eliminatórias, a Copa América feminina deixará de dar uma vaga para a Copa do Mundo de 2027, mas se manterá como torneio classificatório para os Jogos Pan-Americanos de 2027 e as Olimpíadas de Los Angeles em 2028.