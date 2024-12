Volante Jadson renova contrato com o Juventude até o fim de 2026

Após assegurar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o Juventude já iniciou a manutenção do elenco para a próxima temporada. O clube anunciou, nesta quinta-feira, a renovação de contrato do volante Jadson. O jogador firmou novo vínculo com o Jaconero até o final de 2026.

O contrato de Jadson com o Juventude tinha vínculo inicial até o fim de 2025, e ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube no meio do ano que vem. No entanto, a equipe do Rio Grande do Sul se antecipou e já fechou a renovação de contrato com o volante.

"Jadson segue no Juventude até 2026! Ídolo da Papada, o volante já tinha contrato até o final de 2025, mas estendeu seu vínculo com o Juventude até o final de 2026. Jadson soma 174 jogos com o manto Jaconero e vai iniciar a sua quinta temporada no Verdão. Vamos seguir Juntos fazendo história!", escreveu o time nas redes sociais.

Jadson chegou ao Juventude em 2021 e se destaca como uma das referências técnicas e de liderança dentro do elenco. O volante assumiu a posição de titular na campanha de permanência na elite do Brasileirão em 2021, e repetiu a dose nessa temporada.

Neste 2024, o jogador disputou 56 partidas, marcou dois gols e distribuiu oito assistências. Em quatro temporadas no Jaconero, foram ao todo 174 jogos, com seis tentos e 14 passes para gols.

"Para mim, é um prazer enorme seguir vestindo essa camisa por mais alguns anos. Eu me identifico muito com a cidade, com o estado e com o clube no geral. Eu gosto muito de estar aqui. Minha família ama esse lugar, e é um clube que aprendemos a amar, que guardamos com carinho. Então, assim, eu fico muito emocionado e é um privilégio grande estar aqui", afirmou Jadson em entrevista à TVPapo, canal oficial do clube.

Agora de contrato renovado, Jadson se reapresenta ao Juventude no dia 03 de janeiro, assim como os demais jogadores do elenco, para começar a pré-temporada de olho na disputa do Campeonato Gaúcho.

A renovação de Jadson é a segunda concluída pelo Juventude após o fim da temporada. No último domingo, o clube também anunciou a extensão do vínculo do técnico Fábio Matías, que renovou com a equipe até o fim de 2025.