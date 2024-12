Com dois de Hojlund, Manchester United vira sobre o Viktoria Plzen e entra no G8 da Liga Europa

Nesta quinta-feira, o Manchester United virou sobre o Viktoria Plzen, por 2 a 1, pela sexta rodada da Liga Europa. Na Doosan Arena, os Red Devils saíram atrás com gol de Vydra após falha de Onana, mas conseguiram o empate com dois tentos de Hojlund.

Com a vitória, o United vai a 12 pontos e assume o quinto lugar, dentro da zona de classificação direta para as oitavas de final. Já o Plzen cai para 15º, com nove pontos.

O Manchester United volta a campo pelo Campeonato Inglês. No domingo, os Red Devils jogam o clássico contra o Manchester City, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium. Já o Viktoria Plzen recebe o Ceske Budejovice, também no domingo, às 14h30, pelo Campeonato Tcheco.

A próxima rodada da Liga Europa acontece apenas em 2025. O United enfrenta o Rangers no dia 23 de janeiro, às 17h, em Old Trafford. O Plzen, por sua vez, recebe o Anderlecht no mesmo dia, às 14h45.

O JOGO

O primeiro tempo foi de poucas emoções. Rashford isolou chute dentro da área e Zirkzee mandou cabeçada para fora. Na melhor oportunidade do United, Bruno Fernandes mandou de fora da área e parou em defesa do goleiro.

Pelo lado do Viktoria Plzen, a chance mais perigosa foi em chute colocado para fora de Souaré.

Na segunda etapa, os times melhoraram e o placar foi aberto pelo Plzen. Aos dois minutos, Onana errou na saída de jogo e passou dentro da área para Sulc, que tocou para Vydra marcar sem goleiro.

Em desvantagem, Ruben Amorim acionou o camisa 9 Hojlund. E a mudança deu efeito. Aos 16, Diallo driblou um defensor na área e finalizou. No rebote, o atacante dinamarquês empurrou para empatar para os Red Devils.

As equipes continuaram em busca da vitória, e o United perdeu grande chance com Mason Mount, cara a cara com o goleiro.

E a virada dos ingleses veio aos 42 minutos. Em jogada ensaiada, Hojlund venceu o marcador e virou para os Red Devils, definindo o placar.