Santos negocia contratação de Danilo Barbosa, volante do Botafogo

O Santos negocia a contratação de Danilo Barbosa, do Botafogo. Apesar de não ter sido titular absoluto, o jogador foi peça importante para o time nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Em 2024, Danilo Barbosa disputou 47 jogos pelo Botafogo, sendo 29 como titular. Ao todo, ele anotou três gols e deu uma assistência, além de levar dez cartões amarelos. Seu contrato com o clube vai até o final de 2025.

O jogador atua pela equipe carioca desde 2022. Ele já soma 95 partidas pelo time, com sete tentos. O atleta coleciona passagens por Nice, Palmeiras, Braga, Standard Liège, Benfica, Valencia e Vasco, onde foi revelado. No Verdão, aliás, ele também conquistou o troféu da Libertadores de 2021, em cima do Flamengo.

A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Caso se confirme a contratação, o volante chegaria ao Santos para disputar espaço com João Schmidt, Diego Pituca e Tomás Rincón. Sandry, Alison e Vinicius Balieiro também integram o elenco, mas vivem futuro incerto. O Peixe, vale lembrar, ainda corre atrás de um técnico para 2025.