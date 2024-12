Atualmente na Inglaterra, Murillo mostra enxoval de roupas do filho com macacões do Corinthians

O zagueiro Murillo, atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra, mostrou nas redes sociais o enxovaval de roupas de seu filho com macacões do Corinthians. O beque foi revelado no Timão e deixou o clube na temporada passada depois de se destacar em solo brasileiro.

"Mamãe já trouxe os mantos", escreveu Murillo na publicação, marcando o Corinthians.

Murillo é um dos brasileiros de destaque no futebol europeu (Foto: Reprodução/Instagram)

O zagueiro de 22 anos nunca escondeu sua identificação com o Corinthians. À distância, o atleta ainda acompanha os jogos da equipe que defendeu desde as categorias de base.

Murillo é um dos pilares do Nottingham Forest, que surpreende e ocupa a 5ª posição na Premier League. O beque soma 15 jogos na temporada 2023/2024, além de uma convocação para a Seleção Brasileira.

Pelo Corinthians, Murillo atuou em 27 oportunidades, fazendo parte da equipe que chegou até à semifinal da Copa do Brasil de 2023. O jovem foi venido por 14 milhões de euros (cerca de R$ 74 milhões na cotação da época) ao futebol inglês.