Diogo Moreira celebra volta do MotoGP ao Brasil e cita expectativa de disputar etapa: "Vamos ver"

O Brasil voltará a receber uma etapa de MotoGP depois de 22 anos. Nesta quinta-feira, foi anunciado um acordo entre o governo de Goiás e os organizadores do evento para realização de uma etapa do Grande Prêmio de Motovelocidade no Brasil. O piloto Diogo Moreira, atualmente na categoria Moto 2, celebrou o acordo e citou a expectativa de disputar a etapa daqui a dois anos.

"Eu estou muito feliz com essa oportunidade, que eu posso ter de voltar a correr aqui no Brasil, então se der tudo certo vai ser um fim de semana emocionante, com certeza. Vamos ver se até lá eu estou na MotoGP já e vamos ver se vai dar tudo certo", disse o piloto em entrevista à Gazeta Esportiva.

"Acho que esse ano foi um ano de superação, eu comecei o ano muito muito mal, em uma categoria muito difícil, então até eu me adaptar foi foi difícil. Mas acho que da gente na metade do ano para cá, a gente encontrou uma linha que a gente tem que seguir e a partir daí a gente começou a fazer o resultado, ficar brigando ali na frente sempre e até que chegou na última coisa que eu fiz, que foi o pódio", seguiu.

O piloto esteve presente no evento de assinatura do contrato, que contou com o governo de Goiás, Ronaldo Caiado, Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna, Alan Adler, CEO da Brasil Motorsport, organizadora da etapa no Brasil. Eric Granado, piloto da Moto E também prestigiou a assinatura do contrato.

"Acho que isso já me dá uma motivação a mais para o ano que vem. No que vem acho que a gente consegue brigar pelo campeonato. Vamos ver se se não acontece nada nada errado, mas eu acho que se der tudo certo a gente vai brigar assim e com certeza", seguiu Moreira.

A etapa do Grande Prêmio do Brasil acontecerá em março de 2026, no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna. O local será fechado no início do ano para uma reforma de cerca de seis meses para ajustes. O governador goiano revelou que pretende fazer um investimento de R$ 50 milhões.

A última vez que o Brasil recebeu uma etapa do MotoGP foi em 2004, no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Goiânia, que será sede a partir de 2026 também já recebeu as corridas entre 1987 e 1989. Além disso, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, recebeu a corrida em 1992.