Após acordo por fim de contrato, Palmeiras prepara homenagem para Dudu

O Palmeiras prepara uma homenagem para o atacante Dudu, que teve sua saída anunciada pelo clube paulista nesta quinta-feira. O Verdão deverá preparar uma ação especial após o atacante voltar de viagem dos Estados Unidos.

De acordo com apuração da Gazeta Esportiva, Dudu deverá retornar ao Brasil antes do natal. No entanto, as datas para a preparação da homenagem ainda serão alinhadas.

Dudu e Palmeiras entraram em comum acordo pela rescisão do contrato, que tinha duração até o final de 2025. Agora, a tendência é que o atleta feche com o Cruzeiro, que demonstra interesse em sua contratação desde junho. O jogador, inclusive, chegou a ser anunciado pelo time mineiro, mas voltou atrás para seguir no Verdão. O Santos é outro time que também mira a contratação do ex-palestrino.

A Sociedade Esportiva Palmeiras e o atacante Dudu chegaram nesta quinta-feira (12) a um acordo para antecipar o fim do contrato firmado pelo jogador com o Maior Campeão do Brasil. Atleta com mais partidas pelo Alviverde neste século, dono de diferentes recordes no Allianz... pic.twitter.com/7fP9HqStQd ? SE Palmeiras (@Palmeiras) December 12, 2024

O atacante fez seu último jogo com a camisa do Palmeiras no domingo, na derrota de 1 a o para o Fluminense, no Allianz Parque, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador se despediu de seus companheiros após a partida.

Dudu foi contratado pelo Palmeiras em 2015, onde permaneceu até 2020, quando transferiu-se ao Al-Duhail. No ano seguinte, retornou ao Verdão e deu sequência à sua história no clube.

Pelo Palmeiras, Dudu tem 462 jogos e 88 gols marcados. Além disso, é um dos maiores campeões do clube, com 12 títulos conquistados. São uma Copa do Brasil (2015), quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).