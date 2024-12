No tie-break, Sada Cruzeiro vence Trentino e mantém esperança de ir à semi do Mundial de Vôlei

Nesta quinta-feira, pela terceira rodada do Mundial de vôlei masculino, o Sada Cruzeiro venceu, no tie-break, o Trentino, no Ginásio Municipal Tancredo Neves. Os mineiros ficaram atrás duas vezes do placar, mas buscaram a virada e, no quinto set, garantiram a vitória. As parciais foram de 19/25, 25/21, 18/25, 25/16 e 15 e 12. Wallace brilhou e marcou 29 pontos.

Agora, com cinco pontos conquistados, o Cruzeiro precisa que o Ciudad Voley vença pelo menos dois sets contra o Shahdab Yazd, no último jogo da chave. Já o classificado Trentino, italiano, é o líder, com sete unidades.

Se avançar, o Cruzeiro vai à semifinal, qua já conta com Sirjan e Trentino.

No primeiro set, o Sada Cruzeiro foi derrotado pelos italianos por 25 a 19. No segundo set, foi a vez dos brasileiros vencerem: 25 a 21. Desse modo, os mineiros empataram o duelo.

O terceiro set viu novamente o Trentino ser superior. Os italianos, inspirados, conseguiram abrir vantagem e triunfaram por 25 a 18 sobre os brasileiros. Precisando de vencer o próximo set, o Sada Cruzeiro foi para cima e conseguiu ser duperior, vencendo por 25 a 16. A decisão dos dois pontos foi, então, para o tie-break.

No tie-break, em um duelo equilibrado, mas com ótima atuação de Wallace, o Cruzeiro venceu por 15 a 12.

PRA CIMA DELES!! Sada Cruzeiro 25 x 16 Trentino Itas pic.twitter.com/ga703227u4 ? Sada Cruzeiro (@sadacruzeiro) December 13, 2024

Mais cedo, o Praia Club enfrentou o Sirjan, do Irã, e foi derrotado por 3 a 0, com pariciais de 25/16, 25/13 e 25/21. Deste modo, os brasileiros, sem nenhum ponto, são lanternas do Grupo A e dão adeus ao mundial.