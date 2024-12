Corinthians bate Fortaleza Basquete Cearense e volta a vencer após três jogos no NBB

Na noite desta quinta-feira, o NBB (Novo Basquete Brasil) ganhou sequência. O Corinthians venceu o Fortaleza Basquete Cearense, por 92 a 83, pela 19ª rodada, no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge.

Dessa maneira, o Corinthians voltou a vencer no NBB. O Timão amargava uma sequência de três derrotas consecutivas e quebrou a série negativa com a vitória desta quinta. O Alvinegro ainda tem chances de classificação ao mata-mata, apesar de ser difícil. Já o Fortaleza BC não subiu posições e segue na parte de baixo da tabela.

Agora, o Corinthians volta às quadras pela NBB neste sábado, quando encara o Unifacisa, às 17h (de Brasília), também no Wlamir Marques. Já o Fortaleza Basquete Cearense visita o Pinheiros, no mesmo dia e horário.

O jogo

O duelo entre Corinthians e Fortaleza BC foi iniciado com uma homenagem a Amaury Passos, ex-jogador e lenda do basquete brasileiro que faleceu nesta quinta-feira aos 89 anos. Os dois times seguraram uma faixa para o bicampeão mundial e fizeram um minuto de silêncio no Wlamir Marques.

Timão e Fortaleza iniciaram o primeiro quarto com bastante equílibrio. A equipe cearense teve um leve domínio e ficou à frente no placar em boa parte dos primeiors 10 minutos, mas o Corinthians contou com um Victão inspirado para reagir e saiu vencedor por 25 a 24.

Já no segundo quarto, o Fortaleza Basquete Cearense continuou impondo um ritmo forte, enquanto a defesa do Corinthians sofreu mais com as transições ofensivas do rival. Novamente, o Alvinegro buscou o resultado no fim e alcançou o empate em 47 a 47.

O terceiro quarto, por sua vez, foi de domínio corintiano no Wlamir Marques. O Corinthians passou a ser menos atacado pelo Fortaleza e melhorou os arremessos no ataque, fechando a vitória parcial em 70 a 58.

No último quarto, o Fortaleza mostrou poder de reação e tentou buscar o resultado, chegando a diminuir a vantagem do Corinthians em alguns momentos. Mas o Timão foi inteligente na partida e soube administrar a vitória, terminando com placar de 92 a 83.