Bahia anuncia saída do meia Carlos de Pena e de outros três jogadores; veja detalhes

O Bahia já está se planejando para a próxima temporada. Nesta quinta-feira, o Tricolor de Aço anunciou as saídas de quatro jogadores que fizeram parte do elenco neste ano: o meia Carlos de Pena, o zagueiro Victor Cuesta, o goleiro Adriel e o lateral Cicinho.

Por meio de nota oficial, o clube informou que os quatro atletas, que estão em fim de contrato, não terão os vínculos renovados para o ano que vem, e também agradeceu o quarteto pelos serviços prestados.

"Dando prosseguimento ao planejamento para a temporada 2025, a diretoria tricolor segue fazendo ajustes no elenco profissional. O goleiro Adriel, o lateral Cicinho, o zagueiro Victor Cuesta e o meio-campista Carlos de Pena encerraram seus respectivos vínculos com o clube e não permanecerão. O Esporte Clube Bahia SAF agradece pelos serviços prestados, principalmente na histórica campanha do Campeonato Brasileiro de 2024, e deseja boa sorte aos atletas", escreveu o clube no comunicado.

Dos quatro jogadores que deixam o Bahia, Cicinho foi o único contratado em 2023. O lateral disputou 45 partidas com o Tricolor de Aço e fez parte do grupo que conquistou o 50º título do Campeonato Baiano.

Já Victor Cuesta, De Pena e Adriel chegaram neste ano. O zagueiro atuou em 18 jogos, enquanto o meia entrou em campo 36 vezes. Já o goleiro Adriel, que estava emprestado ao Tricolor baiano e voltará ao Grêmio, foi reserva de Marcos Felipe por boa parte da temporada e disputou somente 13 confrontos.

Pouco antes do anúncio oficial do clube, De Pena se despediu do Bahia com uma publicação nas redes sociais. O uruguaio escreveu a seguinte mensagem: "É hora de me despedir do Bahia. Quero agradecer a todo mundo no clube, a cada funcionário e especialmente a meus companheiros que fizeram meu dia a dia mas fácil. Obrigado de coração também para esa torcida maravilhosa que me apoiou em tudo momento! Fico feliz porque o objetivo foi conquistado. Desejo sempre o melhor para o clube no futuro e sou muito grato de ter jogado neste clube gigante. Agora, é hora de um novo desafio! Bora Bahea sempre! Com carinho, Carlos".

Com as quatro saídas, o Bahia ainda precisa definir os rumos do goleiro Danilo Fernandes e do meia Nicolás Acevedo. Ambos estão em fim de contrato e seguem com o futuro em aberto.

O Bahia terminou a temporada em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro e conquistou a tão sonhada vaga na Pré-Libertadores, e voltaráa disputar a competição continental após 35 anos.