Porto supera Midtjylland e volta a vencer após dois jogos de jejum na Liga Europa

Nesta quinta-feira, pela sexta rodada da Liga Europa, o Porto recebeu o Midtjylland no Estádio do Dragão e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Danny Namaso e Samu Aghehowa.

Com o resultado positivo, a equipe portuguesa quebrou o jejum de dois jogos sem triunfar na competição (um empate e um revés) e chegou aos oito pontos, agora na 18ª posição. Do outro lado, o Midtjylland caiu para 23º, com os mesmos sete somados.

O Porto retorna aos gramados na próxima segunda-feira, quando encara o Estrela Amadora, pelo Campeonato Português. A bola rola às 17h15 (de Brasília), no Estádio do Dragão. Já o Midtjylland encara o Ludogorets somente no dia 23 de janeiro (quinta-feira), pela sétima rodada da fase de grupos da Liga Europa. Desta vez, a partida acontece às 17h, na Huvepharma Arena.

Os gols

O placar foi aberto aos 29 minutos da etapa inicial, com Danny Namaso. O jogador recebeu o cruzamento de Stephen Antunes e desviou de cabeça. A bola ainda bateu no zagueiro adversário antes de entrar.

Já aos 11 do segundo tempo, o brasileiro Pepê dominou pela esquerda do campo, invadiu a área e rolou para Samu Aghehowa. que apenas empurrou para as redes.