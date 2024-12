Deyverson diz que se ofereceu ao Vasco, mas resposta surpreendeu: 'Quem é?'

Deyverson afirmou que se ofereceu para jogar no Vasco quando ainda jogava pelo Belenenses, de Portugal. A resposta de uma pessoa ligada ao clube surpreendeu o jogador, que não esconde o desejo de defender o time do coração.

O que aconteceu

Deyverson não detalhou especificamente em qual ano aconteceu o caso. Ele teve duas passagens pelo Belenenses: a primeira entre agosto de 2013 e maio de 2015, e a segunda entre julho de 2015 e julho de 2016.

A vida é louca. Quando eu estava no Belenenses, pedi para jogar no Vasco. E uma pessoa [do Vasco] disse: 'quem é Deyverson?'. Não lembro quem era, mas falou isso. Eu não estava tão bem no Belenenses e pedi para vir para o Vasco, meu time do coração. Falei para verem se o Vasco me queria. A pessoa que trabalhava comigo ligou para o Vasco e a outra que trabalhava lá disse: 'não conheço o Deyverson'. Deyverson ao podcast Podpah

Deyverson nunca jogou pelo Vasco, mas vê carinho da torcida. O atacante do Atlético-MG afirmou que teve seu nome gritado pela torcida vascaína antes de um jogo entre as equipes.

O mundo dá voltas. Fiz o gol do título [Brasileiro pelo Palmeiras] em 2018 [em jogo contra o Vasco]. Mas a torcida do Vasco gosta de mim, eles cantaram meu nome em Vasco x Atlético-MG. Isso sem ter jogado no Vasco. A deles e a do Boca Juniors.

Caminho inverso

Deyverson é mais um caso de jogador que saiu cedo do Brasil, foi para a Europa e voltou mais tarde. Ele começou a carreira no Mangaratibense, do Rio de Janeiro, mas logo se mudou para Portugal, onde defendeu Benfica B e Belenenses.

Durante o período no Belenenses ele foi emprestado ao Colônia, da Alemanha. De volta ao clube português, Deyverson se mudou para a Espanha, onde defendeu Levante e Alavés.

O atacante chegou ao Brasil em 2017 para jogar no Palmeiras. No ano seguinte, fez o gol que garantiu o título brasileiro justamente contra o Vasco, em São Januário.

Encostado no Palmeiras, o atacante passou por empréstimo pelo Getafe e pelo Alavés. De volta ao Verdão em 2021, fez o gol que deu o título da Libertadores sobre o Flamengo. Ele deixou o clube paulista em 2022, rumo ao Cuiabá.

Destaque no time do Centro-Oeste, o atacante foi contratado pelo Atlético-MG pouco depois do meio de 2024 e foi peça fundamental na campanha que terminou com o vice da Libertadores. Ele marcou os gols da classificação contra o Fluminense nas quartas de final.