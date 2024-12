Palmeiras: Dudu e torcida mereciam festa de pompa para despedida, diz Milly

O Palmeiras deveria fazer uma festa de despedida para celebrar a bela história de Dudu no clube, afirmou Milly Lacombe no UOL News, nesta quinta (12).

Para a colunista, comemoração também seria um presente para a torcida, já que Dudu representa uma fase muito vitoriosa do clube alviverde.

É óbvio que merecia uma festa. Não só o Dudu que merece a festa, é a torcida do Palmeiras, que tem ele como grande representante dessa fase tão vitoriosa. Festejar, sim, as histórias que terminam. A gente devia fazer isso com muita pompa, amor e carinho.

Milly Lacombe

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.