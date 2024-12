Mercado: saída no São Paulo, busca no Palmeiras e 20 dispensáveis no Santos

O Campeonato Brasileiro acabou, e agora os times se mexem no mercado da bola para a próxima temporada. A quinta-feira (12) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Saída... Com o objetivo de dar rodagem aos atletas revelados no clube, o São Paulo definiu o empréstimo do zagueiro Matheus Belém para a Chapecoense. Revelado em Cotia, ele iniciou sua trajetória em 2016, e sua estreia na equipe profissional aconteceu no ano passado em partida contra o Red Bull Bragantino — naquele confronto, o zagueiro de 1,83m foi eleito o destaque são-paulino.

Luan voltará ao São Paulo após empréstimo junto ao Vitória Imagem: Reprodução/Instagram/@luan08

... e chegadas. O técnico Thiago Carpini, do Vitória, afirmou que o volante Luan será devolvido ao São Paulo. O jogador defendeu o time baiano nesta temporada por empréstimo e se destacou, mas o custo é muito alto para manter o atleta. Outro que está perto de chegar é o lateral-esquerdo Wendell: segundo André Hernan, o Tricolor se acertou com o atleta e, agora, negocia com o Porto a liberação do jogador.

Alviverde na caça. O Palmeiras está próximo de fechar a contratação do uruguaio Facundo Torres, do Orlando City, por cerca de R$ 84 milhões, mas seguirá no mercado da bola atrás de outro atacante: um camisa 9 com status de estrela para resolver um dos maiores problemas da equipe durante o ano de 2024.

Luiz Felipe Scolari, o Felipão, deve voltar a trabalhar no Grêmio Imagem: Fernando Jacondino/Adidas

E o Felipão? Luiz Felipe Scolari negocia com o Grêmio e deve ser anunciado como novo coordenador de futebol do clube, informou o colunista André Hernan no De Primeira. "A ideia da negociação, que deu uma boa caminhada, é ele assumir como coordenador de futebol. O Luís Vagner, que é o executivo de futebol do Grêmio, não sairia. O Felipão não seria o executivo, ele seria o profissional para trabalhar junto com o Luís Vagner", falou.

Furch é um dos 20 jogadores que devem sair do Santos Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Barca santista. O Santos busca interessados para 20 atletas que não estão nos planos para 2025, ano do retorno à Série A. O diretor Alexandre Gallo disponibilizou essa lista para empresários e a ideia agora é receber propostas de compra ou empréstimo. A intenção do Peixe é abrir espaço na folha salarial para reforços. A lista tem: Vladimir, Hayner, Rodrigo Ferreira, João Lucas, Luiz Felipe, Alex, Diego Borges, Sandry, Rodrigo Fernández, Vinicius Balieiro, Matheus Nunes, Balão, Patrick, Lucas Lima, Billy Arce, Andrey, Furch, Morelos, Enzo e Yusupha Njie.

Mercado alvinegro. O departamento de futebol do Corinthians tem planos e objetivos alinhados para a próxima temporada. No orçamento apresentado para 2025, as metas esportivas são conservadoras. A diretoria projeta que a equipe chegará às semifinais do Paulistão, às quartas Copa do Brasil, só irá até às oitavas da Libertadores e terminará o Brasileiro uma posição abaixo do que neste ano, em 8º. O departamento de futebol crê na manutenção do elenco para alcançar os objetivos.

Sucessor de Gabigol. O Flamengo se movimenta nos bastidores para uma reformulação na estrutura do futebol. Em campo, porém, o clube sabe que os investimentos não serão altos. Com tempo curto em meio a uma transição de diretorias, o foco total é em um substituto para Gabigol.

Emperrou... Luís Castro recebeu há semanas uma proposta oficial do Atlético-MG, mas não tem qualquer pressa para voltar a trabalhar. A prioridade do técnico português passa por assumir um novo projeto somente a partir de março de 2025, mesmo que seja no Brasil novamente. Visto a recente rescisão de contrato com o Al Nassr, da Arábia Saudita, Castro tem para receber cerca de 7 milhões de euros (quase R$ 44 milhões) nos próximos três meses (janeiro, fevereiro e março). Se fechar com o Galo, por exemplo, não teria mais direito ao referido valor.

Mudanças no Bahia. O Bahia já está se planejando para a próxima temporada. O Tricolor de Aço anunciou as saídas de quatro jogadores que fizeram parte do elenco neste ano: o meia Carlos de Pena, o zagueiro Victor Cuesta, o goleiro Adriel e o lateral Cicinho. Nenhum deles terá vínculo renovado.