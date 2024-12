Mattos: Inter investiu muito em time que não está se pagando

O grande investimento do Inter para montar o time no início do ano não teve o retorno esperado, disse Rodrigo Mattos no Finanças do Esporte, nesta quinta (12).

O colunista explicou que a falta de retorno fez com que a dívida crescesse além do esperado com as perdas pela tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul.

Não dá para tirar da conta a tragédia do RS e o grande impacto: Beira-Rio fechado, clube longe do seu estádio, teve que consertar o estádio, perdeu muita arrecadação. Tem uma estimativa de impacto de R$90 milhões, mas o déficit foi muito maior que isso. [...] O Inter montou um time em que investiu bastante e o que está havendo é que não está se pagando.

Rodrigo Mattos

São Paulo vai virar SAF? Conflito gera desconfiança sobre Casares, diz PVC

Um conflito entre a presidência e o departamento de futebol do São Paulo gerou desconfiança sobre Julio Casares, disse PVC

Tem um conflito aberto entre presidência e departamento de futebol [do São Paulo]. O que há gente suspeitando? Que o Julio Casares pode desidratar o futebol em 2025 e dizer: "Precisamos virar SAF". E quem é o CEO? Ele mesmo.

PVC

