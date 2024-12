Roma supera Braga, ultrapassa o rival e volta a vencer após dois jogos de jejum na Liga Europa

Nesta quinta-feira, pela sexta rodada da fase de grupos da Liga Europa, a Roma recebeu o Braga no Stadio Olimpico e venceu por 3 a 0. Os gols do triunfo foram marcados por Lorenzo Pellegrini, Saud Abdulhamid e Mario Hermoso.

Com o resultado positivo, a Roma, que antes do início da rodada estava na 21ª colocação, pulou para a 12ª, agora com nove pontos. O time vinha de dois empates seguidos, contra Royale Union e Tottenham. Já o Braga, que contou com a expulsão do goleiro brasileiro Mateus, aos 23 minutos do segundo tempo, foi ultrapassado pelo adversário na tabela e caiu para 22º, com os mesmos sete somados.

A Roma retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Como, pelo Campeonato Italiano. A bola rola às 14h (de Brasília), no Stadio Giuseppe Sinigaglia. Já o Braga duela diante do Famalicão na próxima segunda-feira, pelo Campeonato Português. A partida acontece às 15h45, no Estádio de Braga.

Os gols

O placar foi aberto aos dez minutos da etapa inicial, com Lorenzo Pellegrini. O atleta recebeu de Nicola Zalewski de frente para a meta e bateu no canto do goleiro brasileiro Matheus.

Já aos dois minutos do segundo tempo, Saud Abdulhamid ampliou. Após se infiltrar na defesa adversária, foi encontrado com um passe do companheiro Koné. Assim, o jogador não desperdiçou a oportunidade e mandou firme para o fundo das redes.

Até que aos 46, Mario Hermoso aproveitou o rebote do goleiro Lukas Hornicek e concluiu em gol para fechar a conta.