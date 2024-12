Destaque do Corinthians, Yuri Alberto recebe prêmio na CBF por artilharia do Brasileiro; confira

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, foi até a sede da CBF, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, para receber o Troféu Roberto Dinamite, que premia o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Acompanhado de familiares, o camisa 9 do Timão foi recebido por Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade que organiza o futebol brasileiro.

Yuri e Alerrandro foram os artilheiros do último Brasileirão, com 15 gols marcados. O atacante do Vitória não pôde comparecer à CBF nesta quinta e vai receber o troféu na próxima temporada, segundo a entidade.

Além do Troféu Roberto Dinamite, a dupla vai embolsar R$ 175 mil cada um, sendo R$ 100 mil em premiação fixa e R$ 5 mil por gol marcado.

Além dos gols marcados, Yuri Alberto distribuiu sete assistências no ano

"Foi um momento muito especial junto da minha família. Fazia muito tempo que eu não vinha pra cá e retornar ganhando um presente desse acho que presenteia ainda mais esta temporada, que foi de muito amadurecimento, aprendizado. Mas graças a Deus, com a força da minha família e de Deus, pude dar a volta por cima e terminar o artilheiro da temporada do Brasileiro", comentou Yuri.

"Ë uma alegria entregar o primeiro troféu Roberto Dinamite ao Yuri Alberto, um dos artilheiros do Brasileirão Betano 2024. O prêmio é uma reverência da CBF ao legado do maior artilheiro da história da competição, com 190 gols, e uma homenagem aos goleadores do Brasileirão a partir desta edição ", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Yuri Alberto foi o artilheiro do Brasil na temporada, com 31 gols marcados. O jogador viveu momentos de baixa ao longo do ano, mas deu a volta por cima e anotou 15 gols nos últimos 16 jogos do ano, ajudando a levar o Corinthians para a próxima Copa Libertadores.